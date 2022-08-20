Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı beni mafya kaçırdı dedi Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı

Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Cumali Miçooğulları'nın anlattıkları seyircileri ve sunucu Kenan İmirzalıoglu'nu şaşkına çevirdi. Miçooğulları, mafya üyeleri tarafından kaçırıldığını ve zor günler geçirdiğini söyledi.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu sefer bir soru değil bir yarışmacı gündem oldu.

18 yaşından beri dünyayı gezen 33 yaşındaki Cumali Miçooğulları yarışmaya Hatay'dan katıldı. 67 farklı ülkeyi seyahat eden Cumali, seyahat anılarından oluşan 2 kitap yazdı. Otellerde çalışırken yabancı insanlardan etkilenen Cumali, seyahat yolculuğunun bu şekilde başladığını dile getirdi.

Uyuşturucu mafyasının aracına binmiş

Cumali, 19 yaşında ailesine Şam Üniversitesi'nde Arkeolojiyle ilgili bir sempozyuma katılacağını söyleyerek seyahate çıktı. 3 aylık bir seyahat planı yapan Cumali, otostop yaparak yolculuk yapmayı düşündü. Lübnan'dan çıkıp Ürdün'e geçtiği sırada bir uyuşturucu mafyası aracına bindiğini söyledi.

Operasyonda 2 gün nezarette kaldı

6 aydır polis ekiplerinin bu mafyayla ilgili istihbarat çalışmaları yaptığını belirten Cumali, operasyonda gözaltına alındığını anlattı. 2 gün boyunca nezarethanede kalan Cumali'nin başına gelenler serbest bırakılınca da bitmedi.

Mafya üyeleri kaçırdı zor günler geçirdi

Polislerin serbest bırakmasının ardından bu sefer de mafya üyeleri tarafından kaçırıldığını anlattı. Cumali kaçırıldığı süreçte sıkıntılı zamanlar geçirdiğini söyledi. Polisler tarafından kurtarılan Cumali, olaydan sonra Mısır'a gittiğini söyledi.

Yarışmacının başından geçenleri duyan Kenan İmirzalıoğlu kulaklarına inanamadı. Kenan İmirzalıoğlu zaman zaman gülerken zaman zaman da şaşkınlığını gizleyemedi.

Yarışmadan 50 bin TL ile veda etti

Yarışmada iyi bir performans sergileyen Cumali, 100 bin TL'lik soruya geldi. Yarışmacı "İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğuna inanılır?" sorusu karşısına uzun süre düşündü. Çekilme kararı alan Cumali, devam etseydi 13 yanıtını vereceğini söyledi. Sorunun doğru yanıtı 17 şıkkı çıkınca yarışmacı üzüldü. Cumali, 50 bin TL alarak yarışmada veda etti.