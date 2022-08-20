Meral Akşener sordu: Ben hangisiyim karar verin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "Yahu Zeytinburnu'nun orta yerinde ben PKK'lıyım ama Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e gittiğimde de faili meçhulcuyum. Arkadaş ben neyim ya? Ben hangisiyim karar verin." ifadelerini kullandı.

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Akşener, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde esnafla buluştu. Esnafın hatırını soran Akşener, girdiği dükkanlardan alışveriş yaptı, yanına gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Güngören Tozkoparan Mahallesi'ne giden Akşener, kentsel dönüşüm yapılmasını istemeyen vatandaşları dinledi.

Soru soracağını söyleyen bir vatandaş uzaklaştırıldı

Sonrasında esnaf ziyaretlerine devam eden Akşener, girdiği bir pastanede vatandaşlarla çay içti. Akşener'in bu ziyareti sırasında soru soracağını söyleyen bir kişi, koruma görevlilerince alandan uzaklaştırıldı.

Zeytinburnu'nda yaptığı konuşmada Akşener, uzun bir sürenin ardından Zeytinburnu'nda olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.

"Hangisiyim karar verin"

Ziyaretleri sırasında annelerle ve esnafla konuştuğunu kaydeden Akşener, "Çocuğunun tableti var mı diye sorduğum insanların büyük çoğunluğu sokakta, o ilkokuldaki çocuğun tableti yok. İki sene EBA'ya girildi. AK Partili belediyeler tablet dağıttılar. O tabletler yandaşlara, tanıdığı olana gitti. Karşınızda duran bu kadını senelerdir bu bölge tanır. Yahu Zeytinburnu'nun orta yerinde ben PKK'lıyım ama Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e gittiğimde de faili meçhulcuyum. Arkadaş ben neyim ya? Ben hangisiyim karar verin." ifadelerini kullandı.