BIST 3.020
DOLAR 18,09
EURO 18,16
ALTIN 1.016,26
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener sordu: Ben hangisiyim karar verin

Meral Akşener sordu: Ben hangisiyim karar verin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "Yahu Zeytinburnu'nun orta yerinde ben PKK'lıyım ama Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e gittiğimde de faili meçhulcuyum. Arkadaş ben neyim ya? Ben hangisiyim karar verin." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Akşener, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde esnafla buluştu. Esnafın hatırını soran Akşener, girdiği dükkanlardan alışveriş yaptı, yanına gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Güngören Tozkoparan Mahallesi'ne giden Akşener, kentsel dönüşüm yapılmasını istemeyen vatandaşları dinledi.

Soru soracağını söyleyen bir vatandaş uzaklaştırıldı

Sonrasında esnaf ziyaretlerine devam eden Akşener, girdiği bir pastanede vatandaşlarla çay içti. Akşener'in bu ziyareti sırasında soru soracağını söyleyen bir kişi, koruma görevlilerince alandan uzaklaştırıldı.

Zeytinburnu'nda yaptığı konuşmada Akşener, uzun bir sürenin ardından Zeytinburnu'nda olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.

"Hangisiyim karar verin"

Ziyaretleri sırasında annelerle ve esnafla konuştuğunu kaydeden Akşener, "Çocuğunun tableti var mı diye sorduğum insanların büyük çoğunluğu sokakta, o ilkokuldaki çocuğun tableti yok. İki sene EBA'ya girildi. AK Partili belediyeler tablet dağıttılar. O tabletler yandaşlara, tanıdığı olana gitti. Karşınızda duran bu kadını senelerdir bu bölge tanır. Yahu Zeytinburnu'nun orta yerinde ben PKK'lıyım ama Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e gittiğimde de faili meçhulcuyum. Arkadaş ben neyim ya? Ben hangisiyim karar verin." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Otomobili 36 yıl garajda sakladı 1976 model aracın hikayesi duyanları şaşırttı
Foto Galeri Otomobili 36 yıl garajda sakladı 1976 model aracın hikayesi duyanları şaşırttı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılığa tabi krediler için düzenleme
Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılığa tabi krediler için düzenleme
Küçükçekmece’de emlakçının aracına kurşun yağdırdılar
Küçükçekmece’de emlakçının aracına kurşun yağdırdılar
Okan Buruk: Hücum hattına takviye düşünüyoruz
Okan Buruk: Hücum hattına takviye düşünüyoruz
Yolcu almak için duran otobüse tur otobüsü çarptı: 2’si ağır 25 yaralı
Yolcu almak için duran otobüse tur otobüsü çarptı: 2’si ağır 25 yaralı
"Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamasına" AK Partili Turan'dan cevap geldi
"Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamasına" AK Partili Turan'dan cevap geldi
Rıdvan Dilmen: Kim bulduysa lanetliyorum
Rıdvan Dilmen: Kim bulduysa lanetliyorum
Merkez Bankası mesajı verdi! Piyasalar, kredi faizlerinin düşürülmesini bekliyor
Merkez Bankası mesajı verdi! Piyasalar, kredi faizlerinin düşürülmesini bekliyor
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li başkan işçiler tarafından ıslıklandı
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li başkan işçiler tarafından ıslıklandı
Aksaray'da esnaflardan Ali Babacan’a 6’lı masa tepkisi
Aksaray'da esnaflardan Ali Babacan’a 6’lı masa tepkisi
Galatasaray, Ümraniyespor'u tek golle mağlup etti
Galatasaray, Ümraniyespor'u tek golle mağlup etti