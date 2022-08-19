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Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li başkan işçiler tarafından ıslıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li başkan işçiler tarafından ıslıklandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı protesto etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eylem yapan işçilerle ilgili tek bir kelime etmedi.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan yüzlerce işçi, maaşlarının az olduğunu ifade ederek Tekirdağ Büyükşehir Belediye binası önünde eylem yaptılar.

Belediye binasının açılış töreni öncesinde bir araya gelen işçiler, ellerinde tuttukları pankartlarla zam istediklerini belirten sloganlar attılar.

"Kadir Başkan istifa"
Açılış töreni boyunca sloganlar, alkışlar ve ıslıklarla Kılıçdaroğlu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı protesto eden işçiler, "Kadir Başkan uyuma, işçilere sahip çık” ve "Kadir Başkan istifa" sloganları attı.

"Protestoysa buradayım, alkışsa buradayım"
İşçilerin tepkisi üzerine konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, "Protestoysa buyurun ben buradayım, alkışsa buradayım. Biraz sonra açıklayacağım şeyler ile birçok şey değişecek. Az kaldı az kaldı, geliyor gelmekte olan. Biraz sonra genel başkanımızın konuşmasında lütfen dinlemeyi bilin, çünkü bu hizmetlerin içerisinde size vereceği yatırımlar da var." ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın bu sözleri ise işçiler tarafından istifa sesleri, alkış ve ıslıklar ile protesto edildi.

Eylem yapan işçilerle ilgili tek bir kelime etmedi
Albayrak’tan sonra kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması da işçilerin yuhalamasının yanı sıra alkış ve ıslık sesleriyle protesto edildi.

Kılıçdaroğlu, konuşması boyunca eylem yapan işçilerle ilgili tek bir kelime bile etmedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından sahneden inerek, Büyükşehir Belediyesi binasına geçti.

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