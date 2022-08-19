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Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Atalanta yolunda

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Atalanta yolunda

Milli futbolcu Cengiz Ünder için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, Marsilya ile Atalanta'nın milli futbolcunun takası için görüştüğünü açıkladı.

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Adı sık sık Türk kulüpleri ile anılan Cengiz Ünder, Marsilya'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Igor Tudor ile problemler yaşayan milli oyuncunun yeni adresi İtalya olabilir.

İtalyan basınındaki haberlerde milli oyuncunun, Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta'ya takas edilebileceği iddiası bulunuyor.

Cengiz Ünder ve Ruslan Malinovsky takas oluyor

Ruslan Malinovskiy'i renklerine katmak isteyen Fransız ekibi Marsilya, Atalanta'ya bu transfer karşılığında Cengiz Ünder'i önerdi.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan 25 yaşındaki milli oyuncu, geçen sezon Marsilya formasıyla 47 maça çıkarken 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Cengiz Ünder, yeni sezonda Marsilya ile iki maçtada sahaya ilk 11'de çıksa da Reims maçında 62. dakikada Brestois maçında ise 46. dakikada oyundan alındı.

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