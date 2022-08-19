Esra Erol'da herkes tanımıştı! Fatma'dan kahreden haber geldi "yazıklar olsun kocasına"

ATV'de yeni yayınlanan yeni sezonu ile pazartesi günü yeniden ekrana gelmeye hazırlanan Esra Erol'la programına çıkan ve Türkiye'nin konuştuğu 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma'dan yeni haberler var. İki çocuk babası Ahmet'e kaçarak kumasıyla yaşayan Fatma bakın şimdi ne yapıyor?

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Esra Erol'un başarılı sunumu ile ekrana gelen, ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında yer alan iki çocuk babası Ahmet'e kaçarak kumasıyla yaşayan 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma anlattıkları ile gündem olmuş ve tüm Türkiye onun akıl almaz hikayesine kilitlenmişti.

Geçtiğimiz sezon ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan anne Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın imam nikahlı evli iki çocuk babası Ahmet'e kaçtığını söyleyerek yardım istemiş ve canlı yayında yaşananlar ağızları açık bırakmıştı. Program sayesinde kısa sürede bulunan ve annesine teslim edilen zihinsel engelli Fatma tüm ısrarlara rağmen yeniden Ahmet'e kaçmıştı.

Hamile kaldı, yeniden Ahmet'e kaçtı

Annesinin canlı yayına çıkıp yardım istemesinin ardından yeniden Esra Erol'un canlı yayınına çıkan Fatma, hamile kaldığını ve Ahmet'le yaşamak istediğini açıklamıştı.

Saçlarınız kazıttı bu haliyle yürekleri dağladı

Saçlarını kazıtan ve son haliyle herkesi üzen Fatma, geçtiğimiz günlerde Ahmet'le TikTok'ta bir canlı yayın açarak programın kurgu olduğunu bazı şeyleri istemeyerek söylediğini ileri sürmüştü. Ahmet'in imam nikahlı eşi Gülşah ise zorla hırsızlık yapmaya zorlandığı hatta bu yüzden sabıkasının olduğunu söylemişti.

Doğum yaptı, Ahmet bırakıp gitti

Sosyal medyadaki iddialar göre Fatma bir hastenede doğum yaptı. Fakat çocuğun babası ne Fatma'ya ne de çocuğuna sahip çıktı. Her şeyi göze alarak, annesine rest çekerek Ahmet'e kaçan Fatma'ya sahip çıkmayan bu adama tepkiler yağdı, yazıklar olsun sana yorumu yapıldı.

Esra Erol'un yeni sezonu 29 Ağustos tarihinde başlayacak. Esra Erol, 29 Ağustos Pazartesi günü izleyicilerle buluşacak.

Esra Erol kimdir, yeni sezon ne zaman?

Esra Erol 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te dünyaya geldi ancak aslen Sinoplu. Babası polis olduğu bilinen Esra Erol'un 4 kardeşi var. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlayan Esra Erol, kız lisesi çini ve seramik mezunu olduktan sonra açık öğretim fakültesini bitirdi. Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı. Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de "Desti Izdivaç"adlı programla başlayan Esra Erol ulusal kanallarda kendi ismini taşıyan evlilik programlarının sunuculuğunu üstlendi. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.