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Devasa yük taşıyan TIR şehri birbirine kattı! Elektrik telleri söküldü, trafik durdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Devasa yük taşıyan TIR şehri birbirine kattı! Elektrik telleri söküldü, trafik durdu

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Derince limanına gemi malzemesi taşıdığı iddia edilen tır, şehri adeta bir birine kattı. Elektrik telleri söküldü, bir mahalle elektriksiz kaldı, trafik alt üst oldu.

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Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Derince Limanı'na devasa yük taşıyan tır için tüm ekipler seferber oldu. Eski İstanbul yolu güzergahını kullanan tırın yükünün elektrik tellerine temas etmemesi için Çınarlı Mahallesi'nde geniş önlemler alındı. SEDAŞ ekipleri Kamuran Caddesi'nde bulunan direklerin tamamından telleri söktü. Tellerin sökülmesinin ardından tır, D100 karayoluna ulaştı. Ancak sabah erken saatlerden itibaren tüm mahalle uzun süre elektriksiz kaldı. D100'e ulaşan tır için bu kez de trafik polisleri önlemler aldı. Zaman zaman tersten giden tır trafiği alt üst etti. Her iki istikamette de uzun kuyruklar oluştu.

Sıkıntının bugünlük olmadığını, belli aralıklarla bunun yaşandığını ifade eden Çınarlı Mahallesi sakinlerinden İbrahim Karnıaçık, "Çok yüksek tonajlı. Sadece trafik karmaşası gibi gözüküyor ama geceleyin habersizce güzergahtan geçtiği için elektrikler kesiliyor. Hastası olan var. Bu problem uzun süredir sürüyor. Geldiğimiz noktada bu problem giderilmedi. 5-6 saat elektrik kesildiği zamanlar oluyor. Biz bu konuyu adliyeye kadar taşıdık" dedi.

Tır ve yükü saatler süren mücadelenin ardından Derince Limanı'na ulaşmayı başardı.

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