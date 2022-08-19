Mini şort giydi göğsünü açtı Ceylan yine bildiğiniz gibi! Estetikten tanınmıyordu bir de son haline bakın

Yaptırdığı estetikler ve operasyonlarla 'binbir surat Ceylan' lakabı ile anılmaya başlayan türkücü Ceylan yine bildiğiniz gibi! Sürekli imaj tazeleyen ve kendini şekilden şekile sokan Ceylan bu kez cesur davrandı. Mini şortu ve göğüs dekoltesi ile görenleri şaşı bırakan Ceylan'ın son haline bakın.

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Geçtiğimiz günlerde bir kardeşini daha kanser hastalığından kaybeden şarkıcı ceylan yavaş yavaş kendine geliyor. Zor günleri geride bırakan Ceylan, son günlerde sürekli değişen imajı ve operasyonlarla bambaşka bir hal alan yüzü ile gündemden düşmüyor. Son olarak ünlü türkücü mini kot şort üstüne giydiği derin dekolteli bir büstiyer ile görüntülendi. Fakat Ceylan'ın seksi hallerinden çok yüzünde ve saçındaydaki değişiklik dikkat çekti. Ceylan'ı görenler yine tanımakta zorlandı, Ceylan bu sen misin diye sordu.

Yaptırdığı estetiklerle bambaşka bir hal alan şarkıcı Ceylan Avcı, ablasının ölümü ile yıkılmıştı. Yavaş yavaş toparlanan ve sahne almaya devam eden Ceylan son hali ile yine şaşırttı. Neredeyse her ay saçı, makyajı ve giyim kuşamı ile oynayan Ceylan şimdi de seksi halleri ile gözleri üzerine çekti.

Baştan aşağı yine değişti dekoltesi şaşı etti

Derin göğüs dekolteli bir büstiyerin altına minicik bir kot şort tercih eden Ceylan'ın yüzü ve saçları ile şaşırttı. Modacı Pınar Kerimoğlunun dokunuşları ile Ceylan’ı adeta yenilendi.

Yüzünde estetik dışında fotoşop olduğu da iddia edilen Ceylan'ın son görüntüsü yine dillere düşmekten kurtulamadı.

Peki Ceylan imajı için ne kadar harcıyor?

Sürekli bambaşka bir imajla seyirci önüne çıkan Ceylan dış görünüşü için ne kadar harcıyor sorusu ile merak edilmişti. Geçtiğimiz günlerde bir muhabir Ceylan'a bu soruyu sormuş ve Ceylan; görüntümüze para harcamak zorundayız yoksa yanarız! Mecbur... sözleri ile kesenin ağzını açtığını itiraf etmişti.