Kocanıza kayınvalidenin yemeklerini unutturacak tarif! İrmikli perde tatlısıyla kaleyi içten fethedin

Tatlı, bir çok kişinin kırmızı çizgisi olarak biliniyor. Özellikle akşam yemeklerinden sonra en çok tüketilen gıdalar arasında sebze ve meyveden sonra tatlılar geliyor. İşte akşam yemeği sonrası yapabileceğiniz tatlılardan olan perde tatlısı tarifi.

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Şekliyle ve tadıyla birçok kişinin hayran kaldığı irmikli perde tatlısı çat kapı misafiriniz geldiğinde yapabileceğiniz en kolay tariflerden biri. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan irmikli perde tatlısı birçok püf noktası ve içeriğine eklenen farklı malzemelerle değişiklik gösterebilir. İşte Türk mutfağının vazgeçilmez tatlisi olan irmikli perde tatlısının en güzel tarifi...

Perde Tatlısı için gereken malzemeler

1 paket hazır baklavalık yufka

1 su bardağı irmik

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

1 çay bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı ceviz içi

Şerbeti için:

3 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 dilim limon

İrmikli perde tatlısının yapılışı:

Bütün şerbetli tatlılarda olduğu gibi irmikli perde tatlısındada ilk önce şerbet yapımıyla başlanır. Bir tencerede belirlenen miktarda su ve şeker, şeker eriyene kadar karıştırılır. Hazırlanan şerbet kaynamaya başlayınca içerisine bir dilim limon koyulur ve soğuması için kaldırılır.

Tatlıyı hazırlamak için ise baklava yufkası sıvı yağ ile yağlanır ve üzerine ters ve düz olarak irmik serpilir. Ardından perde dalgası gibi katlayarak şekillendirilir. Bütün baklava yufkaları için aynı yöntem uygulandıktan sonra tepsiye dizilir. 180 derecede 10 dakika pişirilir.

Başka bir kapta yine belirlenen miktarda yumurta, şeker, sıvı yağ, süt ve kabartma tozu homojen bir hal alana kadar karıştırılır. ardından pişen yufkaların üzerine eşit miktarda dağıtılır. Hazırlanan tatlı tekrardan fırına verilip on dakika pişirilir.

Pişirme işlemi tamamlanan tatlının üzerine ayıklanmış cevizler serpiştirilir. Tatlının bir saate yakın dinlendirilmesi ve sonradan dilimlenmesi gerekir. Tatlının dondurmayla servis edilmesi tavsiye edilir.