Bol şerbertli fındıkzade tatlısı pastaneleri bile kapattırıyor! İşte hazıra taş çıkaran tatlı tarifi

Tatlılar Türk kültüründe her yemekten sonra masada olmazsa olmazlar arasında yer alır. İşte yemek sonrası masalarınızı tatlandıracak lezzetli mi lezzetli Fındıkzade Tatlısı tarifi.

Abone ol

Türk mutfağının olmazsa olması olan tatlılar, geçmişten günümüze Türk mutfağını lezzetlendiren en temel yiyeceklerin başında geliyor. Özellikle Osmanlı döneminde çeşit çeşit yapılan tatlılar günümüzde artık gündelik hayatın bir parçası haline geldi.

Akşam yemeği sonrası yapılacak türlü türlü tatlılar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise Fındıkzade Tatlısı. İşte yemek sonrası ağzınızı tatlandıracak hem hafif, hem de hazırlanışı kolay Fındıkzade Tatlısı tatlısı tarifi.

Fındıkzade tatlısı tarifi için malzemeler

1 su bardağı çekilmiş fındık

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı Hindistan cevizi

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti için;

2.5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Üzeri için;

1 paket kremşanti + 1 su bardağı süt

fındık parçaları ve draje

Fındıkzade Tatlısı nasıl yapılır?

Fındıkzade tatlısı için öncelikle su ve şeker kaynatılarak şerbeti hazırlayın. Şerbet 10 dakika kadar kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Sonrasında yumurta ile şeker çırpma kapının içerisinde çırpın. Daha sonra diğer malzemelerin hepsini kabın içine ekleyip çırpın. Orta boy borcama hamuru döküp 180 derecede iyice kızarıncaya kadar pişirin. Bu süre yaklaşık 30-35 dakika olacaktır. Sonrasında krem şantiyi süt ile çırpıp buzdolabına alın. Pişen ve ılıyan fındıkzade kekin üzerine soğuk şerbeti dökün. Soğuduktan ve şerbeti iyice çektikten sonra üzerine krem şanti sürün. Son olarak üzerine fındık parçaları ve drajeler dökerek tatlıyı süsleyin Hazırlanan tatlıyı buzdolabında 1 saat kadar dinlendirerek servis edin.

Fındıkzade Tatlısı tarifinin püf noktaları