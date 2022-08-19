Sabah kalvaltıda bile yeniliyor! Biberli domates turşusu eltinizi kıskandıracak

Türk mutfağının vazgeçilmesi, sabah kahvaltılarının aranan lezzeti biberli domates turşusu tarifi son zamanlarda en çok aranan tariflerden biri haline geldi. Yapımı oldukça kolay biberli domates turşusu, damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti ile kahvaltıya çağırdınız eltinizi bile kıskandıracak. Peki biberli domates turşusu tarifi nasıl yapılır? Biberli domates turşusunun püh noktaları nelerdir? İşte en pratik biberli domates turşusu tarifini sizleri için derledik.

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Turşu kelimesi dilimize Farsça’dan girmiş. Ağız yakan ve ekşi anlamlarında kullanılırmış. Genelde kırsal alanda kışa hazırlığında yapılan turşular çeşitli sebze ve meyvelerin salamura adı verilen tuzlu, asitli çözeltide bir süre bekletilerek uzun süre saklanabilecek hale getirilmesinden ortaya çıkmıştır. Şüphesiz en çok tükettiğimiz turşu salatalık turşusu. Onu lahana, acur, biber ve patlıcan takip ediyor. Birçok turşu çeşidi ve tarifi bulunuyor fakat bir tuşu düşünün ki sabahları kahvaltıda bile tüketiliyor. Yanlış duymadınız sabah kahvaltısında lezziti ile sofranıza renk katacak 'biberli domates turşusu' tarifi yapımı açısına kolaylığı ile ençok tercih edilen turşu listesine girmeyi başardı bile. Peki Biberli domates turşusu tarifi nasıl yapılır? Biberli domates turşusunun püh noktaları nelerdir? İşte en pratik biberli domates turşusu tarifi sizlerle...

Domatesli Biber Turşusu için gerekli malzemeler

*1 kg domates

*500 g sivri biber

*2 baş sarımsak

*1 yemek kaşığı turşuluk tuz

*1 çay bardağı sirke

*1 çay bardağı zeytinyağı

Domatesli Biber Turşusu nasıl yapılır?

İlk olarak biberleri ve domatesleri güzelce yıkayın, biberlerin sap kısımlarını temizleyin, domateslerinizin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Daha sonra biber ve domateslerinizi geniş bir kaba alarak tuz ilave edin ve harmanlayın. Domateslerinizi ve sarımsaklarınızı rondodan geçirin. Bu işlemin ardından biberlerinizi 3-4 cm uzunluğunda kesin. Robottan geçirdiğiniz domatesleri 25-30 dakika tencerede kaynatın, soğuduktan sonra içerisine tuzu sirkeyi sarımsağı ve yağı ekleyin. İyice karışmasını sağlayın. Son olarak hazırlamış olduğunuz karışımları kavanozların içerisine yerleştirin. Daha sonra buzdolabına ve serin bir yere kaldırın. Kışın tüketmek istediğiniz domates soslu biber turşusu en geç bir hafta içerisinde tüketime hazır hale gelecektir.

Domatesli Biber Turşusunun püf noktaları nelerdir?

*Domateslerinizi soyarken zorlanmamak için ilk olarak sıcak suyun içerisine daha sonra soğuk suyun içerisine koyabilirsiniz.

*Yemeklik rafine tuz yerine kaya tuzu tercih edin.

*Domatesli biber turşusu karışımını hazırladığınız zaman ilk 7 saat dolapta bekletip daha sonra kavanozların içerisine yerleştirebilirsiniz. Bu sayede turşunuzun acısı çıkmış olacaktır.

*Bir hafta boyunca kavanoz kapaklarını kontrol edin. Bombeleşen kapak varsa hemen onu alın ve buzdolabına kaldırıp hemen tüketin.