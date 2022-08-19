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İzmir'de balkondan eve girip katliam yaptı! Damadın nedeni ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de balkondan eve girip katliam yaptı! Damadın nedeni ortaya çıktı

İZMİR'de kayınpederinin evine balkondan tırmanarak giren damat, eşi ile kayınpederini tabancayla ateş ederek öldürdü. 2 baldız da kurşunların hedefi oldu. Polis tarafından yakalanan damadın ifadesi ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 07.30 sıralarında Gülyaka Mahallesi 3030 Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın 1’inci katındaki daireye balkondan tırmanarak çıkan Recep U., yanında getirdiği tabancayla boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu (32), kayınpederi Şemsettin Çelik (61) ile 2 baldızına ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Berivan Uslu ile Şemsettin Çelik’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaralı durumdaki baldızlar Gülistan Ç., ile Şirvan Ç., sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi atlına alındı.

Daha önce de eşini bıçaklamış

Olayın ardından 3 çocuğundan 2’sini alarak bölgeden hızla kaçan ve bir süre sonra Buca ilçesinde yakalanan katil zanlısının yanında çocukları olmadığı öğrenilirken, zanlının daha önce Batman’da yaşarken eşi Berivan Uslu’yu bıçaklayarak yaraladığı ve şikayetçi olmaması için de darp ettiği ileri sürüldü.

Katliamı neden yaptığını söyledi

Gözaltına alınarak emniyete götürülen katil damadın yaptığı katliama dair sorgusunda “Batman’dan İstanbul’a oradan da İzmir’e geldim ve boşanma davası açtığı için öldürdüm” dediği öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Recep U., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde otopsi işlemleri tamamlanan cenazelerin aileye teslim edildiği ve baba-kızın götürüldükleri memleketleri Batman’da defnedilecekleri belirtildi.

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