Bursa'da 21 yaşındaki Ayça'nın kahreden ölümü! Organları 3 kişiye umut oldu

Karaciğeri ve 2 böbreği alındı

Hayatını kaybeden Ayça'nın önce beyin ölümü gerçekleşti. Bu sürede ailesinin organ bağışına izin vermesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Acıbadem Hastanesinden gelen ekipler, Ayça'nın karaciğeri ile iki böbreğini 3 saat süren operasyonla aldı.