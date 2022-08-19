Bursa'da 21 yaşındaki Ayça'nın kahreden ölümü! Organları 3 kişiye umut oldu
BURSA'da Ayça Bektaş hayatını kaybetti. Ailesinin organ bağışını kabul etmesiyle 21 yaşındaki genç kızın karaciğeri ve iki böbreği 3 kişiye umut oldu.
Kaza, geçtiğimiz pazartesi günü saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara yolu Şehitler Mahallesi kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden Yavuz Bektaş yönetimindeki 19 SA 049 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere ve yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına düştü.
Kazada sürücü Bektaş ile araçtaki eşi Seval Bektaş (48) ve kızı Ayça Bektaş (21) yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ayça, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Genç kızın anne ve babası ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Karaciğeri ve 2 böbreği alındı
Hayatını kaybeden Ayça'nın önce beyin ölümü gerçekleşti. Bu sürede ailesinin organ bağışına izin vermesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Acıbadem Hastanesinden gelen ekipler, Ayça'nın karaciğeri ile iki böbreğini 3 saat süren operasyonla aldı.