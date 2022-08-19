Dünyadaki oksijen 10 saniyeliğine kaybolsa neler olur? Tam bir felaket

İnsanlarda olduğu gibi dünyadaki tüm canlılar için oksijen olmazsa olmaz bir madde. Peki dünyada oksijen bir anda kaybolursa neler olur, hiç düşündünüz mü? İşte 10 saniyeliğine oksijenin kaybolmasıyla dünyada yaşanacak olaylar...

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İnsanlar, hayvanlar ve bitkilerin hayatlarını sürdürebilmeleri için oksijen, su ve gıda gibi maddelere ihtiyaçları vardır. Su ve gıda olmadan belli bir süre yaşam devam eder fakat oksijensiz birkaç saniye dünya için tam bir felaket olur.

Birçok kişi mutlaka dünyada oksijen olmadığında nasıl bir hayat olabileceğini merak etmiştir. Sadece 10 saniye bile dünyada oksijenin kaybolması tahmin bile edilmeyecek durumlara yol açabilir.

Felaketler ardı ardına geliyor

Dünyadaki oksijenin 10 saniyeliğine kaybolması durumu duyulduğunda insanlar için büyük bir tehlike teşkil etmiyor gibi algılanabilir. Ancak oksijenin olmaması durumunda vücudumuzun da yüzde 60'ının olmayacağını düşünün. Bunun yanı sıra dünyada yaşanacak olaylar nedeniyle insanın hayatta kalabilmesi pek mümkün olmuyor.

Denizler ve okyanuslar yok olur

Oksijen 10 saniyelik kısa süreliğine kaybolsaydı denizler, okyanuslar, göller, dereler de dahil bütün sular anında ortadan kaybolurdu. Hidrojen en hafif element olduğundan bir daha geri dönmemek üzere uçardı.

İşte dünyada oksijenin kaybolması ile yaşanacak felaketler: