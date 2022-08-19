Dünyadaki oksijen 10 saniyeliğine kaybolsa neler olur? Tam bir felaket

İnsanlarda olduğu gibi dünyadaki tüm canlılar için oksijen olmazsa olmaz bir madde. Peki dünyada oksijen bir anda kaybolursa neler olur, hiç düşündünüz mü? İşte 10 saniyeliğine oksijenin kaybolmasıyla dünyada yaşanacak olaylar...Abone ol
İnsanlar, hayvanlar ve bitkilerin hayatlarını sürdürebilmeleri için oksijen, su ve gıda gibi maddelere ihtiyaçları vardır. Su ve gıda olmadan belli bir süre yaşam devam eder fakat oksijensiz birkaç saniye dünya için tam bir felaket olur.
Birçok kişi mutlaka dünyada oksijen olmadığında nasıl bir hayat olabileceğini merak etmiştir. Sadece 10 saniye bile dünyada oksijenin kaybolması tahmin bile edilmeyecek durumlara yol açabilir.
Felaketler ardı ardına geliyor
Dünyadaki oksijenin 10 saniyeliğine kaybolması durumu duyulduğunda insanlar için büyük bir tehlike teşkil etmiyor gibi algılanabilir. Ancak oksijenin olmaması durumunda vücudumuzun da yüzde 60'ının olmayacağını düşünün. Bunun yanı sıra dünyada yaşanacak olaylar nedeniyle insanın hayatta kalabilmesi pek mümkün olmuyor.
Denizler ve okyanuslar yok olur
Oksijen 10 saniyelik kısa süreliğine kaybolsaydı denizler, okyanuslar, göller, dereler de dahil bütün sular anında ortadan kaybolurdu. Hidrojen en hafif element olduğundan bir daha geri dönmemek üzere uçardı.
İşte dünyada oksijenin kaybolması ile yaşanacak felaketler:
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Yaşadığımız bütün binalar bir anda toza dönüşürdü. Nitekim betonun ana bileşenlerinden biri de oksijen.
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İnsanların hepsinin iç kulağı feci şekilde patlardı çünkü atmosfer basıncı yüzde 21 azalırdı.
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Dünyada kalkış yapmak için hazırlanan bütün uçaklar bir anda yere çakılır, havada bulunan uçaklar ise bu 10 saniye boyunca havada süzülürdü.
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Dünyanın mantosunun ve yüzeyinin yüzde 45'inin oksijen olduğundan, büyük bir yükseklikten düşüş yaşardık.
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Güneş'ten gelen ışık, havada bulunan parçacıklar vasıtasıyla dağılır. Atmosferin yüzde 21'ini ortadan kaldırmaktan söz ediyorsak, parçacık sayısını da beşte bir oranında düşürmekten bahsettiğimiz anlamına gelir. Bu sebepten dolayı hava nispeten daha karanlık olacaktır.
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Yer kabuğu sanki büyük bir deprem olmuşcasına aniden çatlamaya ve kırılmayan başlar.
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Fakat bu yaşanacak olanlardan korkmanıza gerek yok. Çünkü bunların hiçbirini göremez, duyamaz, hissedemeyiz. Zira oksijen vücut ağırlığının yüzde 60'ını oluşturur ve tüm hücrelerimizde mevcuttur. Böyle bir durumda birkaç saniye içerisinde küle dönüşürüz. Bu da bize şunu açıklıyor; Dünyada yaşamın sona ermesi için bir elementin 10 saniyeliğine kaybolması yeterli.