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Bilim adamları bile bu işe şaştı kaldı! Bunu koklayan kadın kendinden geçiyor

Bilim adamları bile bu işe şaştı kaldı! Bunu koklayan kadın kendinden geçiyor

Yemeklere ayrı bir tat ve hava veren mantarların aslında çok farklı alanlarla kullanıldığını biliyor muydunuz? Bilim adamların yaptığı bir araştırma duyanlara yok artık dedirtti. Hawaii'de yetişen ve mantara benzerliği ile ilgi çeken bu bitkiyi koklayan kadın kendinden geçiyor, orgazm oluyor. Yalnızca lavların üzerinde yetişen bu mantar türünü yemek ise kesinlikle yasak.

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Hawaii'ye özgü bir mantar türü olan bu mantarı koklayan kadınlar, orgazm oluyor. Mantar hakkında yapılan araştırma sonuçları ise bir hayli ilginç. İşte kadınları koklar koklamaz orgazmın zirvesine ulaştıran mantar hakkında tüm bilinmeyenler…

Hawaii dünya üzerinde en romantik yerlerden biri olarak biliniyor. Kokular üzerine yaptıkları bu son araştırma onları zirveye taşıdı diyebiliriz. Bilim insanları Hawaii' de yetişen bir mantarın kadınları ciddi boyutta orgazma taşıdığını ortaya çıkardılar.

 Yapılan araştırmada, gönüllü katılımcıların yarısından fazlası kendiliğinden gelişen orgazmlar yaşadı ve nörotransmitterler ile benzer olabileceği ortaya çıktı.

Bu mantarlar sarı ,yeşil, kahverengi olarak farklı renklerde karşımıza çıkabiliyor. Orgazmı sağlayan bu mantarlar, yalnızca lavların üzerinde yetişebiliyor.

Yapılan araştırmada, gönüllü katılımcıların yarısından fazlası kendiliğinden gelişen orgazmlar yaşadı ve mantar sporunda bulunan hormonumsu bileşiklerin, insanlarda ilişki sırasında salgılanan nörotransmitterler ile benzer olabileceği ortaya çıktı.

Yalnızca adadaki lav akıntıları üzerinde yetişen mantar, kadınlar kokladığında yoğun bir afrodizyak etkisi yaratsa da erkekler bunu fazlasıyla rahatsız edici buldu.

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