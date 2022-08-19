Saçlarınızı boyayıp yıprattıysanız üzülmeyin! Boyadan sonra yıpranan saçlarınızı bu yöntemle canlandırın

Saç renginizden sıkılıp yeni görünüm elde etmek istiyor olabilirsiniz. Haliyle boyaya yeltenebilir ve saç renginizi istediğiniz gibi değiştirirsiniz. Boya ve açma işlemi sonrası yıpranan ve hassaslaşan saçlarınızla başınız derde girdiyse, bu yöntemlerle saçınızı eski sağlığına kavuşturup canlı görüntüsünü geri getirebilirsiniz. İşte boyadan yıpranan saçlarını canlandırabilmenin 5 önemli yöntemi...

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Saçınızın kendi rengini değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Saç boyama ve açma işlemi, saçları hassaslaştırır ve yıpratır. Saçınıza uyguladığınız kimyasal boyalar, açıcılar ve daha sonra şampuanlar, saçlarınızı hassaslaştırır ve canlılığını yitirmesine sebep olur. Ancak üzülmeyin. Yıpranmış ve cansız saçlarınızı eski haline döndürmenin elbette yolları var. Sizler için boyalı saçlarınızı canlandırma yöntemlerini sıraladık. İşte boyadan sonra yıpranan ve cansızlaşan saçları canlandırmanın 5 yolu...

Saça zeytinyağı sürmek

Yıpranmış ve cansız saçlarınıza zeytinyağı sürebilirsiniz. Sçalarınıza uyguladığınız boya sonrası kuruyan saçlarınızı zeytinyağı ile nemlendirebilir, düzenli uygulayarak eski canlılığına kavuşabilirsiniz. Zeytinyağı, saçlarınızı kepeklerden arındıracak, doğal görünüm kazandıracak, parlak ve canlı gösterecektir. Zayıflayan saç köklerini daha güçlü hale getirecek ve saça kolay şekil vermenizi sağlayacak. Ayrıca saçlarınızın sağlıklı uzaması için de zeytinyağı, doğal bir yöntemdir.

Saça sirke sürmek

Saçlarınızı yıkadıktan sonra sirke uygulayıp biraz beklettikten sonra durularsanız, saç kremi gibi kimyasal ürünler kullanmanıza gerek kalmayacak. Her yıkamadan sonra yapacağınız bu kolay işlem sayesinde boyadan yıpranan saçlarınız eski parlak ve canlı görünümüne hızla geri dönecektir. Ayrıca sirke uygulaması, vücudunuzun diğer bölgelerindeki kötü koku ve mantarların iyileşmesi için de oldukça faydalı bir yöntemdir.

Saça aloe vera sürmek

Saçlarınızı boyadıktan sonra düzenli olarak aloe vera maskesi yaparsanız, boyanın kuruttuğu saçlarınızın dipten uca canlanmasını ve güçlenmesini sağlarsınız. Aloe veranın şifalı içeriğiyle saçlarınız hem daha sağlıklı olacak hem de dökülüyorsa dökülmesi azalacak. Aloe vera, saçlarınıza ihtiyacı olan nemi verir ve işlem gördüğü için yıpranan saçlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde onarır.

Saça ısı uygulamak

Yıpranmış saçlarınızı bir süre dinlendirin ve ısı uygulamasından kaçının. Boyalı saça uygulayacağını ısı, saçlarınızı kıracak ve daha çok yıpranmasına sebep olacaktır. Boyanın kuruttuğu saçlarınıza ısı uygularsanız, saçlarınız zamanla koparak dökülür. Yıkadıktan sonra dahil, ısıyla şekil vermek veya kurutmak yerine bir havlu yardımıyla suyunu alın ve doğal haline bırakın. Böylelikle saçlarınızı daha fazla yıpratmamış ve yormamış olursunuz.

Doğru şampuan seçimi

Boyadığınız saçlarınız zaman içinde kuruyacak ve cansızlaşacaktır. Saçlarınızı eski canlılığına kavuşturmak istiyorsanız, kimyasal içerikli şampuanlardan uzak durmalısınız. Kullanacağınız kimyasal içerikli şampuanlar saçlarınıza daha çok zarar verecektir. Saçlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde onarmak istiyorsanız şampuan seçiminize dikkat etmelisiniz. Doğal içerikli şampuanlar, size daha iyi gelecek ve saçlarınızın onarılmasına yardımcı olacaktır.