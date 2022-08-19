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Bakan Derya Yanık açıkladı! Paralar hesaplara yatırıldı! Hemen kontrol edin

Bakan Derya Yanık açıkladı! Paralar hesaplara yatırıldı! Hemen kontrol edin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED’den yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 328 milyon TL yatırıldığını bildirdi. Bakan Derya Yanık: ''Sosyal ve Ekonomik Destek’ten (SED) yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328 milyon TL yatırdık'' dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED’den yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 328 milyon TL yatırıldığını bildirdi.

Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduğunu kaydetti.

Bu hizmetle ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getiren Bakan Yanık, her çocuğun yaşama en sağlıklı şekilde ailesinin yanında hazırlanabileceğine işaret etti. SED desteğiyle çocukların ailelerinin yanında büyümesini sağladıklarını belirten Bakan Yanık, SED’den yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 2.337 TL destek verildiğini kaydetti.

Bakan Yanık, ''SED’den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328.311.460 TL yatırdık.'' ifadesini kullandı.

Bakan Derya Yanık, SED hizmetinden Ağustos 2022 itibarıyla yaklaşık 146 bin çocuğun yararlandığını belirtti.

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