Son anket 26 ilde yapıldı sürpriz sonuçlar geldi AK Parti oy oranında dikkat çeken yükseliş

ASAL Araştırma Şirketi 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra ilk sırada yer alan AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.5, CHP'nin oyu yüzde 25.7, İYİ Parti'nin oyu yüzde 11.6 oldu.

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Kamuoyu araştırma şirketleri 2023 seçimlerine doğru yaptıkları anketlerin sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. En son çalışma ASAL'dan geldi.

ASAL Araştırma Şirketi, 9-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil toplamda 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Cumhur ittifakının oyu yüzde 44.4

Ankete göre, Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti yüzde 35.5 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 8.9 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 44.4 oldu. Aynı araştırma şirketinin Temmuz ayı anketinde AK Parti'nin oyu yüzde 34.0 olarak ölçülmüştü.

Millet İttifakının oyu yüzde 37.3

Millet İttifakı'nın ortağı CHP yüzde 25.7 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 11.6 oy topladı. Böylece Millet ittifakının toplam oy oranı yüzde 37.3 oranında kaldı.

Gelecek ve Deva Partilerinin toplam oyu yüzde 2.4

Ankette, HDP yüzde 10.1 oy alırken, Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi yüzde 1.6 ve Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi ise yüzde 0.8 oy aldı.

Yeniden Refah Partisinin oyu yüzde 1.1

Ankette, Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 1.1 oy alırken, Saadet Partisi yüzde 0.9 oy aldı.

Zafer Partisi yüzde 1.3 Memleket Partisi yüzde 0.8

Ankette, Ümit Özdağ’ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nin oyu yüzde 1.3 oy alırken, Mustafa Sarıgül’ün genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi yüzde 0.9, Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi yüzde 0.8 oy alırken, Büyük Birlik Partisi’nin de yüzde 0.8 oy aldığına yer verildi.

Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

(Kararsızlar dağıtılmadan önce)

AK Parti: %28.2

CHP: %20.4

İYİ Parti: %9.2

HDP: %8.0

MHP: %7.1

DEVA Partisi: %1.3

Zafer Partisi: %1.0

Yeniden Refah Partisi: %0.9

Türkiye Değişim Partisi: %0.7

Saadet Partisi: %0.7

Gelecek Partisi: %0.6

Büyük Birlik Partisi: %0.6

Memleket Partisi: %0.6

Kararsızım: %7.2

Oy kullanmayacağım: %6.4

Cevap yok:%7.1

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra

AK Parti: %35.5

CHP: %25.7

İYİ Parti: %11.6

HDP: %10.1

MHP: %8.9

DEVA Partisi: %1.6

Zafer Partisi: %1.3

Yeniden Refah Partisi: %1.1

Türkiye Değişim Partisi: %0.9

Saadet Partisi: %0.9

Gelecek Partisi: %0.8

Büyük Birlik Partisi: %0.8

Memleket Partisi: %0.8