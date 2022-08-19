BIST 3.020
DOLAR 18,10
EURO 18,27
ALTIN 1.022,40
HABER /  GÜNCEL

FETÖ'nün MİT imamı öldü! Firari Önder Aytaç iddiaları doğruladı! FETÖ'cüler bilgi nasıl sızdı kavgasına tutuştu

FETÖ'nün MİT imamı öldü! Firari Önder Aytaç iddiaları doğruladı! FETÖ'cüler bilgi nasıl sızdı kavgasına tutuştu

FETÖ'nün eski MİT imamı Murat Karabulut Almanya’da 3 gün önce kanserden öldüğü iddiasını Avukat Burak Bekiroğlu ortaya attı. Firari FETÖ’cü Önder Aytaç bir paylaşım yaparak söz konusu iddiayı doğruladı.

Abone ol

“Dr. Sinan” kod isimli FETÖ'nün eski MİT imamı Murat Karabulut Almanya’da 3 gün önce kanserden öldüğü iddia edildi.  Avukat Burak Bekiroğlu, paylaştığı iddia ile ilgili, “Sessiz sedasız gömülmüş. FETÖ bu bilgiyi nedense gizli tutmak istiyor. Şahıs aynı zamanda Mustafa Özcan'ın çok yakın adamıydı” ifadelerini paylaştı. 

Bu paylaşımdan sonra da firari FETÖ’cü Önder Aytaç bir paylaşım yaparak söz konusu iddiayı doğrulayan ifadeler paylaştı. 

Firari FETÖ'cü Önder Aytaç doğruladı

Aytaç yaptığı açıklamada, “Ben hiç sevmezdim kendisini. Cemaatten ‘ismi havuza düştü’ denilen herkeste onun katkısı vardı. 1 MİT belgesi düzenlenir ve bir şekliyle ‘ismi havuza düştü’ denilen kişi pasifize edilir ve aktif görevden el çektirilirdi ki Mustafa Özcan’ın da bu konuda ki katkısı çoktu - 4. Hala öldüğüne inanamıyorum. Ölümünde bile bir GATAkulle olabileceği kanısındayım” diye konuştu. 

"Cemaatten 'ismi havuza düştü' denilen herkeste katkısı vardı"

Karabulut'un isminin yazdığı mezarı paylaşan Aytaç şu ifadelere yer verdi:

Ben hiç sevmezdim kendisini. Cemaatten “ismi havuza düştü” denilen herkeste katkısı vardı. 1 MİT belgesi düzenlenir ve bir şekliyle “ismi havuza düştü” denilen kişi pasifize edilir ve aktif görevden el çektirilirdi ki Mustafa Özcan’ın da bu konuda ki katkısı çoktu. Hala öldüğüne inanamıyorum. Ölümünde bile bir GATAkulle olabileceği kanısındayım.
Aynı Orhan Çaya’nın Almanya’da kaldırılan cenazesi gibi - İngiltere’de onlarca insandan duydum ama doğruluğuna inanamadım. Derler ki; “Orhan Çaya ölmedi. Ölmüş gibi yapıldı ve borçlarının hepsinin üzerine yatılması sağlandı Mustafa Yeşil taktiğiyle.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Telefonunuzda varsa hemen silin fotoğraf çalıyor! Milyonlar indirdi 70 zararlı uygulama
Foto Galeri Telefonunuzda varsa hemen silin fotoğraf çalıyor! Milyonlar indirdi 70 zararlı uygulama Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu çok iddialı! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda alırız! CHP AK Parti'yi geçti
Kemal Kılıçdaroğlu çok iddialı! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda alırız! CHP AK Parti'yi geçti
Merkez Bankası faiz indirdi Özgür Demirtaş delirdi! 'Şimdi daha günahkarız'
Merkez Bankası faiz indirdi Özgür Demirtaş delirdi! 'Şimdi daha günahkarız'
Erdoğan imzalı İsviçre saatleri TELE 1’de dağıtılmış
Erdoğan imzalı İsviçre saatleri TELE 1’de dağıtılmış
Türk vatandaşları ABD vizesi için neden 1 yıl bekliyor? ABD'li sözcü Ned Price yanıtladı
Türk vatandaşları ABD vizesi için neden 1 yıl bekliyor? ABD'li sözcü Ned Price yanıtladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye lideri Beşar Esad görüşmesi! Abdülkadir Selvi yazdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye lideri Beşar Esad görüşmesi! Abdülkadir Selvi yazdı
Tabağınıza sadece bir kaç tane koyun 5 yıl daha uzun yaşayın! Ömrünü uzatmanın yolu elinizde işte sırrı
Tabağınıza sadece bir kaç tane koyun 5 yıl daha uzun yaşayın! Ömrünü uzatmanın yolu elinizde işte sırrı
Motorine yine zam! Dolar kurundaki artış sonrası 20 Ağustos 2022'den itibaren....
Motorine yine zam! Dolar kurundaki artış sonrası 20 Ağustos 2022'den itibaren....
İstanbul'da bu sabah; yoğun sis etkili oldu köprüler görünmez hale geldi
İstanbul'da bu sabah; yoğun sis etkili oldu köprüler görünmez hale geldi
Dünyayı şaşkına uğratıp 8 çocuk birden doğurmuştu... Son hallerini paylaştı
Dünyayı şaşkına uğratıp 8 çocuk birden doğurmuştu... Son hallerini paylaştı
Son ankette Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Oy oranları şaşırttı
Son ankette Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Oy oranları şaşırttı