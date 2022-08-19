Görenler gözlerine inanamadı! Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın efsane değişimi!

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve en çok izlenen yemek yarışması programı Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın eski görüntüleri ortaya çıktı. Yıllar önce Show TV'de yayınlanan 'yemekteyiz' adlı programa katılan Yalçınkaya'nın o görüntüleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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Masterchef Türkiye'de Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile jüri üyeliği yapan ve adından sık sık söz ettiren ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın bir zamanlar Yemekteyiz programına katıldığı ortaya çıktı. Yalçınkaya'nın yıllar içerisindeki değişimi ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Görenler gözlerine inanamadı

Masterchef'de jüriler arasında tavrıyla zaman zaman sert çıkışlarıyla en çok dikkat çeken isim Mehmet Yalçınkaya'nın 2011 yılında Show TV'de yayınlanan ve bir döneme damga vuran 'yemekteyiz' adlı yemek yarışmasının 'Şefler' bölümüne katıldığı görüntüleri adeta viral oldu. Yalçınkaya'nın yarışmadaki halini görenler gözlerine inanamadı. Mehmet şefin efsane değişimi herkesi şaşırttı.

2011 yılında yarışmaya katılan isimler ise şöyle;

Executive şef Burçin Acar, Türkiye Avrasya Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi executive şef ve aynı zamanda eğitmen Muhsin Ertürk, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi ve Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Eğitmen Şefi ve Şefler Platformu yönetim kurulu üyesi Erdem Dırbalı'nın yer aldığı yarışmaya Mehmet Şef, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi, Euro Türk takım kaptanı ve 2008 Dünya Aşçılar Olimpiyatları A kategorisi dünya üçüncüsü unvanlarıyla katılmıştı ve tüm hünerlerini sergilemişti.

Sol eline ne olduğu merak konusu

TV8 ekranlarında yayınlanan izlenme rekorları kıran ve yemek programları arasında son döneme adeta damga vuran Masterchef'de jüri üyeliği yapan şef Mehmet Yalçınkaya'nın sol eline ne olduğu hep merak konusu olmuştur. Aslen Bolulu olan 48 yaşındaki Yalçınkaya programda sol elini genellikle cebine koyar veya kamera kadrajına tam olarak girdiğini göremezsiniz. Bu durum izleyiciler tarafından en çok merak edilenler arasında yer alırken ünlü şefin mesleğinin ilk yıllarında sol elinin 3 parmağını kıyma makinesine kaptırdığı biliniyor.

Kariyeri başarılarla dolu

Mehmet Yalçınkaya, 1974'te Bolu'da dünyaya geldi. Yemek yapmaya küçük yaşlarda gönül veren Yalçınkaya; Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye’de de Bodrum ve İstanbul’da birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.

Yalçınkaya, 2007 yılında Türkiye'de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi.

Mehmet Yalçınkaya, 2008 yılında, Euroturkchefs Culinary Team adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.