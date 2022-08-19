Son ankette Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Oy oranları şaşırttı

Seçim anketleri 2023 seçimlerine doğru önem kazandı. EDAR Siyasal Araştırmalar Merkezi'nin açıkladığı son ankette Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde oy vereceklerin oranı yüzde 14.5'te kaldı.

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2023 seçimleri yaklaşırken seçim anketleri sonuçları gündem olmaya devam ediyor. Parti liderleri sahaya inerek seçim startını başlatırken, kamuoyu araştırma şirketleri de elde ettikleri sonuçları paylaşıyor.

Sabah yazarı Mahmut Övür de EDAR Siyasal Araştırmalar Merkezi'nin, ağustos başında 22 şehirde ve 2270 kişiyle yüz yüze yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını bugünkü yazısında paylaştı:

Fiyat artışları yüzde 34.8 ile ilk sırada

İlk soru, halkın yaşadığı en önemli sorunla ilgili. Verilen cevaplarda fiyat artışları yüzde 34.8 ve göçmenler yüzde 11.8'le ilk sırada.

"Peki, bu problemleri kim çözer?" diye sorulduğunda halkın yüzde 32.9'u Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor.

Kılıçdaroğlu çözer diyenlerin oranı yüzde 10.6

İkinci olarak insan ya "Ben adayım" diye bas bas bağıran Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya da 6'lı masanın ekonomiyi teslim edeceği Ali Babacan'ı bekliyor. İkisi de değil, halk yüzde 15.6'yla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret ediyor.

Gerçi o da ancak Başkan Erdoğan'ın yarısı kadar ilgi görüyor ama yine de hiç konuşmadan bu oyu alması başarı. Konuşursa tılsımı bozulur mu bilemem ama bu sonuç muhalefet açısından ibret verici.

Sadece şunu söylemekle yetinelim: Kılıçdaroğlu'nun çözeceğini inananların oranı CHP'nin oyunun bile çok çok altında; yüzde 10.6...

Kesin oy vereceğiniz aday hangisi olur?

Gelelim, "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, kesin oy vereceğiniz aday aşağıdakilerden hangisi olur?" sorusuna.

İlk sırada yüzde 43.7 ile Başkan Erdoğan var. Onu yine Mansur Yavaş takip ediyor; yüzde 21.6... Kılıçdaroğlu 14.5, Akşener 5, Ekrem İmamoğlu yüzde 4.5. Geriye kalanlar arasında yıldızı yükselen tek isim; yüzde 2.2 ile Fatih Erbakan...