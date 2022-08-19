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6 ile yeni milli eğitim müdürü atandı

6 ile yeni milli eğitim müdürü atandı

Hatay, Konya, Samsun, Tokat, Kırıkkale ve Malatya'ya yeni il milli eğitim müdürleri atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan görevden alınarak yerine Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Ağar, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ahmet Özdemir atandı.

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi görevden alınarak yerine Hayati Telefoncu, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Hatice Özdemir getirildi.

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