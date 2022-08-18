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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yine Halk TV'nin hedef tahtasında

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yine Halk TV'nin hedef tahtasında

HALK TV'de Tuğgeneralliğe terfi eden Jandarma Kıdemli Albay Uğur Özmen'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yeğeni olduğu iddia edildi. Yalanın ortaya çıkmasının ardından haber revizeyle geçiştirilse de ilk haliyle bir çok sitede aktif.

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Geçtiğimiz günlerde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı görevini sürdüren Jandarma Kıdemli Albay Uğur Özmen, İzmir Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'na atandı. Daha önce de pek çok kez Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Halk TV, Uğur Özmen'in Ali Erbaş'ın yeğeni olduğunu iddia etti.

Gerçeğin ortaya çıkması ve Özmen'in Ali Erbaş'ın yeğeni olmadığının kanıtlanmasının ardından sadece haberde metin değişikliği yapan HALK TV konuya ilişkin bir açıklama yayınlamadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı basın biriminden açıklama
Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Gazeteci Burak Orhan açıklamalarda bulundu.

Orhan "Halk TV son atamalarda jandarmada tuğgeneral olan bir komutanımızın Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamızın yeğeni olduğu yalanını paylaşmıştı Bu iddia yalandı. Dün sosyal medyada haberin yalan olduğunu paylaşınca Seyhan Avşar beni aradı düzelteceğini söyledi." dedi.

Halk TV çalışanı Seyhan Avşar
Haberin yalan olduğu anlaşılınca Diyanet İşleri Başkanlığı'nı arayan halktv.com.tr yazarı Seyhan Avşar, söz konusu içeriğin düzeltileceğini söyleyerek metnin revize edileceğini iletti.

Bu yalan dığer sİtelerde hala yayında
Diğer yandan HALK TV'den haberi alarak yayınlayan çoğu sitede de yalan haber hala yayınlanıyor.

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