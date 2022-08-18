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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Esad'la görüşme mesajı: Dediğimiz noktaya gelmeleri doğru

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Esad'la görüşme mesajı: Dediğimiz noktaya gelmeleri doğru

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Esad'la görüşme yapma konusunda olumlu sinyaller veren hükümetin yeni Suriye politikası hakkında konuştu.

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Dışişleri Bakanı Bakan Çavuşoğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la görüşme konusunda geçtiğimiz günlerde olumlu sinyaller vererek "Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer Esad ile cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişti. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu geçmişte. Daha sonra kesintiler oldu şimdi tekrar başladı" diye konuşmuştu. Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da olası bir Erdoğan-Esad görüşmesi için "Ben hiç olmaz diyecek durumda değilim. Bir yerden başlar, bunun düzeyi yükselebilir, inşallah" cevabını vermişti.

Hükümetin yeni Suriye politikasını değerlendirdi
Ankara'da partisinin üye katılım törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, program çıkışı Suriye'de Esad'la görüşülmesi konusunda hükümetin verdiği olumlu sinyalleri değerlendirdi.

"Bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru"
Program çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin, "Suriye politikasında da bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru. Umarım başarılı olurlar. Keşke bizi daha önceden dinleselerdi. Keşke bu olaylar olmasaydı. Hatalarından dönmek istiyorlar, ne kadar dönecekler bilmiyorum. Umarım bu hatalardan dönme, kendilerinin özgür iradesiyle gerçeklemiş olur" açıklamasında bulundu.

"CHP, geçmişte başörtüsü konusunda hata yaptı"
235 kişinin CHP'ye üye olduğu programa CHP genel başkan yardımcıları, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve çok sayıda partili katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, yeni üyelerin adalete inançlarını kaybetmemesi ve herkese eşit davranması gerektiğini belirterek, "CHP'ye yeni katılan üyeler, herkesin yaşam tarzına saygı duymalı. CHP geçmişte bu konuda hatalar yaptı. Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim başörtüsünden. O kadının evinde huzur var mı, sen ona bak. Siyasetin konusu bu. Biz siyasetin konusunu başka bir yere taşıdık, oradan da taşıdık. Dolayısıyla herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"En geç 2 yılda Suriye'ye göndereceğiz"
Türkiye'deki göçmenler konusuna değinen Kılıçdaroğlu, "2 ana akım var. Birincisi Suriye'den gelenler, ikincisi bin kilometreyi İran üzerinde aşıp Türkiye'ye gelenler. Suriyeli kardeşlerimiz bir iç savaştan kaçarak geldi. Kucağımızı açtık. Kimsenin ölmesini istemeyiz ama bu insanların belli bir bölgede tutulması lazımdı. Her türlü yardımı gene yapalım ama Türkiye'ye dağılmaları doğru değil. Buna izin verilmemeliydi. Tam tersini yaptılar. 81 ilde Suriyeli kardeşlerimiz var. Hatta bazı mahallelerde Suriyeli nüfusu, Türk nüfusundan daha fazla. Ne yapacağız şimdi Allah nasip eder iktidara gelirsek Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içerisinde Suriye'ye göndereceğiz. Afganlara gelince onlar sığınmacı değil, kaçak. Onları uluslararası hukuka göre İran'a geri vereceğiz. Çünkü İran üzerinden geldiler. Hangi sınırdan bize geldilerse o sınıra iade edeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından partinin 235 yeni üyesine törenle CHP rozetlerini takdim etti.

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