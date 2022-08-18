Lviv'deki üçlü zirve dünya basınında: Erdoğan'ın çok fazla rolü var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Lviv'deki üçlü görüşme tüm dünya basınında manşetlere taşındı. Kritik zirveye dair haberlerde, barışın Erdoğan'a bağlı olduğu ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaşın başlamasından bu yana ilk kez Ukrayna’ya gitti. Erdoğan burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü görüşme için bir araya geldi.

Dünyanın izlediği üçlü zirve, barış için adımlar atılması, tahıl koridoru ve Zaporijya Nükleer Tesisi'nde güvenliğin sağlanması konularını işleyecek. Bu bakımdan önem teşkil eden zirve dünya basınının da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. ABD, İngiltere, Fransa ve Ukrayna'dan birçok basın kuruluşu, görüşmeyi ana sayfalarına taşıdı.

Atlantıc Councıl: Erdoğan'ın oyunda çok fazla rolü var

Washington merkezli analiz kuruluşu Atlantic Council'in Kiev'de görev yapan kıdemli üyesi Michael Bociurkiw, "Erdoğan'ın oyunda çok fazla rolü var" yorumunda bulundu.

"Erdoğan, Guterres'in bile oynayamayacağı bir rol oynuyor"

"Ukrayna, Moskova ile iletişim kanallarını açık bırakmanın önemli olduğunu düşünüyor" diyen Bociurkiw, "Erdoğan, BM Genel Sekreterinin bile oynayamayaacğını düşündüğüm bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

The Independent: Zaporijya nükleer santrali de gündemler arasında

İngiliz The Independent, zirvede Odessa Limanı'ndan İstanbul'a giden tahıl gemileri ve Rusya'nın çarpraz ateşi altında kalan Zaporijya Nükleer Santralinin güvenliğinin sağlanması konularının öne çıktığını yazdı.

Gazetenin muhabirlerinden Borzou Daragahi, Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Soçi'de Putin'le yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, barışın sağlanması anlamında önemli bir zirve olacağı yorumunda bulundu.

Gazete, Türkiye'nin Doğu Avrupa tahılının dünyaya sev edildiği çok taraflı koordinasyon merkezine ev sahipliği yaptığı ve en az 21 sevkiyatın Karadeniz limanlarından çıkarak küresel kıtlık endişelerini hafiflettiğini aktardı.

Washıngton Post: Savaşı sona erdirmenin yolları aranacak

ABD'li Washington Post gazetesi, üçlü zirveyi "Ukrayna, Türkiye ve BM liderleri Perşembe günü Lviv'de bir araya gelecek" başlığıyla duyurdu.

Haberde üç lider için, "Küresel tahıl krizini hafifletmeye yardımcı olmak için Ukrayna tahılının dünya pazarlarına gönderilmesine izin veren anlaşmayı gözden geçirmek ve altı aylık savaşı sona erdirmenin yollarını görüşecek." ifadelerine yer verildi.

Al jazeera: Üçlü zirve barış için fırsat sunuyor

Al Jazeera'den Teresa Bo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna ve Türk cumhurbaşkanlarıyla yapacağı görüşmeden önce batı Ukrayna şehri Lviv'e geldiğini aktardı. Lviv'den konuşan Bo, "Şehri geziyor, üniversitelere gidiyor ve burada Ukraynalı milletvekillerinin Birleşmiş Milletler tüzüğünde uluslararası insancıl hukuk taslağının hazırlanmasında oynadıkları rol hakkında konuşuyor" dedi.

Polıtıco: Kiev'in Erdoğan'a teşekkür etmek için sebepleri var

Politico, Ukrayna liderinin Erdoğan'a teşekkür etmek için sebepleri olduğunu ve Türkiye'nin ablukaya alınan limanlardan tahıl ihracatının yeniden başlamasına izin vermek için Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yaparak Karadeniz'de tarafsız bir güç olduğunu yazdı.