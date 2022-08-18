Mabel Matiz'in olaylı eşcinsel klibinde oynayan kimmiş! Meğer daha önceden tanıdıkmış

Son günlerde son klibi ve şarkısı Karakol ile konuşulan bir kesimin tepkisini çeken şarkıcı Mabel Matiz'in klibinde oynayan kişi merak konusu oldu. Mabel Matiz'in Karakol klibinde deneyim bir manken ve model olan Serdar Bileke oynuyor. Aslen İzmirli olan Serdar Bileke 24 yaşında. Mankenliğin yanı sıra oyunculuk da yaptı.

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Şarkıcı Mabel Matiz son günlerin en çok konuşulan ve araştırılan isimlerinden birisi oldu. Şarkısı Karakol ve çektiği klip ile günlerce konuşulan ve bazı kesimin tepkisini çeken Mabel Matiz'in klibindeki manken de merak edildi. Mabel Matiz'in klibinde Serdar Bileke oynuyor. Daha önce oyunculuk yaptığını da söyleyen Serdar Bileke 24 yaşında.

RTÜK'e şikayet edilen ve birçok kanalda yayından kaldırılan Karakol şarkısı uzun süre youtube'daki trend listesinin zirvesinde yer aldı ve milyonlarca kez dinlendi. Klibinde oynayan Serdar Bileke hem duruşu hem de fiziği ile bir anda merak konusu oldu. Genç yeteneklerden olan Serdar Bileke yurt dışında modellik yapıyor.

Klipte yer alan Serdar Bileke, kendini şöyle anlatıyor

"14 temmuz 1998 de İzmit'te doğdum, ilk orta ve lise eğitimimi Kocaeli de tamamladıktan sonra üniversite için İstanbul’a taşındım. Mankenlikle başlayan kariyerim sonrasında oyunculukla devam etti, birçok global markanın yüzü oldum birçok defilede yürüdüm ve şimdi de kendimi oyunculuk kariyerinde ilerletiyorum. Genel olarak hırslı ve hayalperest bir insanım hayal edebiliyorsam yapabilirim."

Doğuş Üniversitesi Reklam Filminde yer alan oyuncu Mercedes Benz Fashion Week ve bir çok defilenin de aranan mankenlerinden. Tüm bunların yanında yine önemli markaların kataloglarında yer aldı. Bu da kendisine Kasım ayında yurtdışında çok önemli bir markanın reklam yüzü olma fırsatını getirdi. Bileke aynı zamanda değişik şehirlerde sektöre yeni girenlere yönelik modellik ve mankenlik konulu workshoplara katılıyor. Geçtiğimiz hafta İzmirde TRT yayınına ve bir özel kanalın Canlı yayınına katıldı.

Kimdir peki Serdar Bileke

14 temmuz 1998 de İzmitte doğdum, ilk orta ve lise eğitimimi Kocaeli de tamamladıktan sonra üniversite için İstanbul’a taşındım. Mankenlikle başlayan kariyerim sonrasında oyunculukla devam etti, birçok global markanın yüzü oldum birçok defilede yürüdüm ve şimdi de kendimi oyunculuk kariyerinde ilerletiyorum. Genel olarak hırslı ve hayalperest bir insanım hayal edebiliyorsam yapabilirim.

Modellik ve oyunculuktan söz ettiniz, hangisi öncelikli sizin için?

Modellik benin için bambaşka bir tutku podyumda olmak bana güçlü hissettiriyor yaptığım başka hiçbir işten böyle keyif almıyorum ama oyunculuk sınırsız bir dünya elinize gelen karaktere girmek ve başka biri gibi rol yapmak çok güzel bir his gerçek hayatta olamayacağın bir çok şeyi olabiliyorsun bir gün doktor bir gün avukat bir gün pilot olabiliyorsun mesela. Başka biri gibi olmak yeni bakış açıları kazandırıyor bu yönünün yanında sanatsal bir tarafı da var bu anlamda beni çok tatmin ediyor .

Modellik ve oyunculuk çocukluk hayaliniz miydi?

Aslında çocukluğumdan beri hava harp subayı olmak istiyordum yaptığım işle hiç alakası yok diyebiliriz.

Oyunculukta hedefleriniz neler?

Yaptığım işin kalıcı ve etki uyandırmasını seviyorum, eğer izleyicinin kalbine dokunabiliyorsam ve onlara ulaşabiliyorsam hedeflediğim yerdeyim demektir.

Bir sinema filminde mi oynamak isterdiniz yoksa dizide mi? Dram, komedi, korku türlerinden kendinize en yakın bulduğunuz tür hangisi?

Sinema filminde oynamak isterdim çünkü bana sanatsal olarak daha yoğun ve yıllar geçse de unutulamaz geliyor.Dram rolleri her zaman daha zorludur dram türünde oynamak beni daha ileriye taşır ve geliştirir bu yüzden dram türü.