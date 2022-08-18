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Meral Akşener çok sinirlendi vatandaşa bağırdı korumalar böyle uzaklaştırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir önceki ziyaretinde sinirlerine hakim olamayarak seçmene bağırdığı yönündeki kendisine tepki gösteren vatandaşa, ‘Sen yalan konuşuyorsun demedim, yalancı’ diyerek bağırdı. Korumalar vatandaşı hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştırdı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esenyurt’ta ziyaretlerde bulunmak için Kıraç Yürüyüş yoluna geldi.

Ziyaretlerin ardından alandan ayrılmak için aracına doğru giden Akşener’in yanına bir vatandaş gelerek, bir önceki Esenyurt ziyareti sırasında seçmene bağırdığını söyleyerek tepki gösterdi.

Vatandaş, "2014 yılında seçim büromuz basıldı. Cengiz abimiz şehit oldu. Bütün İstanbul hastanenin önüne yığıldı. Biz Esenyurt'u didik didik edicek onları bulacaktık. Siz başınızdaki baş örtüsünü çıkarttınız. Beni çiğnemeyin dediniz" ifadelerini kullanırken Akşener, "Hayır yapmadım. Katiyen demedim. Yalan konuşuyorsun. O gün hastanedeydim. Yalancı" diye bağırdı. 

Meral Akşener’in bağırması üzerine korumalar şahsı, zor kullanarak uzaklaştırırken, Meral Akşener ise hızlı bir şekilde uzaklaşıp aracıyla bölgeden ayrıldı.

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