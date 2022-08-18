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Demet Evgar ve Levent Babataş kızları Mavi'ye kavuştu! O fotoğraflarına beğeni yağdı

Demet Evgar ve Levent Babataş kızları Mavi'ye kavuştu! O fotoğraflarına beğeni yağdı

Uzun süren birlikteliğin ardından hamile kalınca iş adamı Levent Babataş ile 6 ay önce evlenen oyuncu Demet Evgar muradına erdi. Kızı Mavi dünyaya geldi, çift bebeklerini kucaklarına aldı. Anneliğe bu kadar hazır olduğumu sanmıyordum diyen Demet Evgar ve eşine hayırlı olsun mesajları yağdı.

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Birçok ses getiren dizi ve filmde rol alan sevilen oyuncu Demet Evgar bu sabah muradına erdi ve kızı Mavi'yi sağlıklı bir şekilde kucağına aldı. 6 ay önce iş adamı Levent Babataş ile evlenen Demet Evgar 42 yaşında annelik ile tanıştı. Ünlü oyuncu, bebeği için 'baby shower' yerine Anadolu geleneği olan 'anneliğe geçiş kutlaması' yapmış ve günlerce konuşulmuştu. Hatta kızımın köy okuluna gitmesini istiyorum diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. 

Önce kına sonra doğum

Yakın arkadaşlarını davet ederek doğumdan birkaç gün önce sazlı sözlü kına gecesi yapan Demet Evgar kutlamada konsepte uygun kıyafetler giyerek arkadaşları ile dans etmişti. Eline kına yaktıran Evgar'ın karnı burnunda göbek atması sosyal medyada gündem olmuştu.

Kızı Mavi'yi bugün kucağına alan Demet Evgar'ın samimi açıklamaları çok konuşulmuştu. "Muhtemelen Mavi’yi köy okuluna yazdırırım" diyen ünlü oyuncu, "Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok. Çünkü biliyorum ki; tüm çocuklar gibi bilgece doğacak" ifadelerini kullanmış büyük bir kesimin alkışını toplamıştı. 

Demet Evgar'ın eşi Levent Babataş ne iş yapar?

Levent Babataş İstanbul'da dünyaya gelmiş ancak aslen ErzincanlI. Yaşı ile ilgili bir bilgi bulunmayan Babataş, Kadıköy'de bulunan İstek Semiha Şakir Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Babataş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde eğitim aldı.

Gıda üzerine faaliyet gösteren işletmede kariyerini sürdüren Levent Babataş'ın bir alışveriş merkezinde ünlü bir markanın bayiliğini yaptığı biliniyor.

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