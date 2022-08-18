Sandığınızdan daha büyük sorunlara yol açabilir! Horlamayı durdurmak için uygulayabileceğiniz doğal yöntemler

Uyku sırasında rastlanan bir tür nefes rahatsızlığı horlama birçok kadın ve erkekte görülür. İşte masumane görülen fakat bir çok büyük sorun ve hastalığa yol açabilen horlamayı önlemenin doğal yolları…

Abone ol

Horlama fazla kilo, mide rahatsızlıkları ve tütün ürünleri kullanımı gibi birçok neden dolayısıyla nefes yolunun kısmen tıkanmasıyla oluşur. Erkeklerde kadınlarda oranla daha fazla görülen horlamanın tıbbi birçok tedavisi vardır.

Sağlık sorunu olarak görülmeyen fakat birçok hastalığın habercisi olabilen horlama yüz yapısının bozulması gibi sorunlara da yol açabiliyor. Birçok kişinin rahatsızlık duyduğu bu nefes probleminin çözümü çoğu kişi tarafından merak ediliyor. İşte horlama sorununu gidermek için uygulayabileceğiniz doğal yöntemler.

Uyku pozisyonu

Horlama sorunun en baş nedenlerinden biri yatış pozisyonun yanlış olmasıdır. Sırt üstü yatmak horlamayı en fazla tetikleyen yatış pozisyonudur. Sırt üstü yatış pozisyonu dilin boğazı kapatarak hava yollarını kısmen kapatır. Buna bağlı olarak horlama ortaya çıkar.

Nane Yağı

Nefes probleminin bir diğer çözüm yolu ise nane yağıdır. Yastığa damlatılan nane yağı anti-enflamatuar özelliğe sahip olduğu için sinüsleri açarak horlamanın giderilmesine yardımcı olur.

Zeytin yağı

Her derde deva olan zeytin yağı horlamaya olan faydalarıylada bilinir. Bir çay kaşığı, bir çay kaşığı ve biraz da taze zencefil kökünü bir bardak ılık suya ekleyip karıştırılır. Uyumadan önce içilen bu karışım uykuda rahat nefes alışverişiniz sağlar.

Okaliptüs

Soğuk algınlığına faydalarıyla bilinen okaliptüsün nefes yolu tıkanıklığına da iyi geldiği bilinir. Ağrı kesici özelliğide bulunan okaliptüs yağı bir bardak sıcak suya damlatılarak solunur. Bu yöntem horlamayı azaltır.

Tuzlu su kürü

Deniz suyunun sinüzit hastalığına büyük oranda faydası vardır. Aynı zamanda tuzlu suyun buruna çekilerek solunum yollarını temizlediğide bilinir. Çay kaşığının yarısı kadar tuzu bir su bardağı ılık suyla karıştırıp homojen bir karışım elde edilir. Ardından soğuyan tuzlu su sprey yardımıyla burna sıkılır.

Fakat bu yöntemler her bireyde nefes yolu tıkanıklığına fayda vermeyebilir. Doktorunuza danışarak tıbbı destek sağlamanız gerekir.