Dursun Özbek'in acı günü; Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan taziye mesajı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan başsağlığı mesajı geldi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek vefat etti. Sarı-kırmızılı kulüpte bugün düzenlenmesi planlanan sponsorluk anlaşması ertelendi.

Sarı Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile Petrol Ofisi arasında bugün gerçekleştirilecek olan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in değerli annesinin vefatı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Öte yandan TFF Başta olmak üzere, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Özbek'e taziye mesajı geldi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Kezban Özbek'e Allah'tan rahmet; Sayın Dursun Özbek, ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Fenerbahçe'nin taziye mesajı

Fenerbahçe'den paylaşılan taziye mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek’in vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; Sn. Dursun Özbek'e, Özbek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş

Beşiktaş da Dursun Özbek'in annesi için, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" paylaşımı yaptı.