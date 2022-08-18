Çukur dizisinden sonra yeni projesi olay olacak! Aliço, Rıza Kocaoğlu bakın hangi dizide

Çukur dizisinde hayat verdiği Aliço karakteri ile akıllara kazınan ve ayrılığı ile günlerce konuşulan başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu'ndan güzel haberler var. Son olarak Netflix'te Zeytin Ağacı dizisinde oynayan Kocaoğlu, dizi setlerine yeniden dönüyor. Başarılı ismin yeni projesi de hazır. Bu kez Rıza Kocaoğlu'nu çok farklı bir halde göreceksiniz.

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SHOW TV'nin fenomen olan dizisi Çukur'da Aliço karakteri ile kariyerinde bambaşka bir yol çizen başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu'ndan güzel haberler var. Şimdilerde Netflix'te ki Zeytin Ağacı dizisinde Fiko karakterine hayat veren ve performansı ile alkış toplayan oyuncu yeni sezonda bir dizi ile el sıkıştı. Başrolü Akın Akınözü ve Bensu Soral ile paylaşacağı konuşulan Rıza Kocaoğlu bu kez seyircinin karşısına bambaşka çıkacak.

Zeytin Ağacı'nda 'Fiko' ile alkış topladı

Canlandırdığı tüm karakterler ile adından her zaman söz ettiren başarılı oyuncu Çukur'a veda ettikten sonra birçok yapımda konuk oyuncu olarak yer aldı. Dizilerin birkaç bölümünde yer alan Rıza Kocaoğlu'nu son olarak tiyatro ekranlarında Aşk Geçmişim adlı oyun ile gördük.

Ekrana bir süre ara veren Rıza Kocaoğlu Netflix'in Zeytin Ağacı dizisi ile bir kez daha gönüllere dokundu. Dizide Ayvalık'taki bir mekanın sahibini oynayan ve yaptığı mezeler ile nam salan Fiko'yu oynayan oyuncu yine alkış topladı.

Yeni dizisi için kolları sıvadı

43 yaşında ilk olarak Avrupa Yakası dizisi ile ekranlara merhaba diyen Kocaoğlu, Star'ın ses getiren dizisi Menajerimi Ara dizisinin bir bölümüne konuk oyuncu olarak katıldı. Rıza Kocaoğlu yeni sezonda projesini seçti ve Tuzak dizisinin kadrosuna katıldı. Dizinin başrolünde ise iddialı isimlerden Akın Akınözü ve Bensu Soral var. Ayrıca dizi için Talat Bulut, Esengül Aypek ve İlayda Çevik ile de el sıkışıldı.

Peki birçok dizide rol alan Rıza Kocaoğlu kimdir, dizileri

Başarılı oyuncu 1979 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde Tepecik mahallesinde dünyaya geldi. Rıza Kocaoğlu'nun ailesi Karslı ve Selanik göçmenidir. Babası ise Göztepe'nin unutulmaz tribün liderlerinden 'Başbakan' lakaplı İsmail Kocaoğlu. Oyuncu aynı zamanda Gözde Kocaoğlu'nun da abisidir.

Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünde tamamladı. İlk kamera önü oyunculuğunu 'Bana Şans Dile' adlı sinema filminde yaptı. Buradaki performansıyla Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Farklı dönemlerde İstanbul Şehir Tiyatroları, BKM, DOT Tiyatro'da oyunculuk yaptı.Şimdi ise Tutsak dizisi ile seyirci ile yeniden buluşacak.