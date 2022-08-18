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Premier Lig ekibinden kulüp tarihinin en pahalı transferi

Premier Lig ekibinden kulüp tarihinin en pahalı transferi

Wolverhampton, Sporting'ten Matheus Nunes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibi, yaptığı açıklamada bonservis bedelini belirtmezken bu transferin kulüp tarihinin en pahalı transferi olduğunu duyurdu.

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Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüp olarak kadrosuna kattığı Portekizli oyuncular ile dikkat çeken İngiliz ekibi; Hee Chan Hwang, Nathan Collins ve Goncalo Guedes transferlerinden sonra Matheus Nunes’i de kadrosuna kattı.

23 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusuyla 5 yıllık anlaşma sağlayan Wolverhampton'ın ada basınında çıkan haberlere göre bu transfer için Portekiz ekibine 38 milyon Sterlin (50 milyon Euro) bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

"Uzun zamandır istiyordum"

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Portekizli oyuncu, “Çok heyecanlıyım. Cumartesi günü Tottenham ile oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Bazı takım arkadaşlarımla konuştum çünkü onlarla milli takımda oynuyorum. Bruno Lage’de beni çok istiyordu ve ben de Premier Lig'de oynamak istiyordum. Bunun benim için doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ve burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Öte yandan Nunes geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla 50 maçta görev alırken 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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