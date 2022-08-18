Arda Türkmen'in karnı burnunda eşi Melodi Elbirliler'den duygu dolu doğum günü paylaşımı!

Ünlü şef Arda Türkmen'in eylül ayında nikah masasına oturduğu eşi Melodi Elbirliler geçtiğimiz ay hamile olduğunu açıklamıştı. Karnı burnunda hamile olan Elbirliler, Arda Türkmen'in yeni yaşını duygu dolu sözlerle kutladı.

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Geçtiğimiz yıl eylül ayında Bodrum'da büyük bir düğünle dünya evine giren ünlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler aralarındaki yaş farkıyla uzunca bir süre magazin dünyasında bomba etkisi yaratmışlardı.

Arda'nın Mutfağı adlı yemek programıyla adını geniş kitlelere duyuran ve herkes tarafından beğeni toplayan Arda Türkmen ve sosyal medyada yaptığı makyaj videosu paylaşımlarıyla tanınan fenomen eşi Melodi Elbirlier arasında 15 yaş fark var.

Pek yakında...

Yaş farkı için yapılan yorumlara aldırış etmeyen çift bir süredir doludizgin aşklarına devam ediyordu. Çift geçtiğimiz aylarda da hayranlarıyla sevindirici bir haber paylaşmıştı. Ünlü çift romantik pozlarını İnstagram hesabından yayınlayıp "Pek yakında 3 kişiyiz" notuyla bebek beklediklerini açıklamışlardı.

Çiftin bu güzel haberine Aslıhan Güner, Burçin Terzioğlu gibi birçok sanatçı dostlarından tebrik yorumları ve mesajları yağdı.

Yaklaşık bir yıldır evli olan ve bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftten şef Arda Türkmen geçtiğimiz gün 47 yaşına bastı. Türkmen'in doğum günü için eşi Melodi Elbirliler sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

İnstagram hesabından Türkmen'le sarılırken bir pozunu paylaşan Elbirliler "İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki benim yol arkadaşım, iyi ki bizim babişimiz oldun " diyerek emojilerle eşinin 47. yaş gününü kutladı.

Ünlü ismin bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Melodi Elbirliler kimdir?

18 Kasım 1990 doğumlun olan Melodi Elbirliler sosyal medyada paylaştığı içeriklerle bloggerlık yapmaktadır. Makyaj videoları ve güzellik önerileri ile çok sayıda hayran kitlesi bulunan Elbirliler Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyata bölümü mezunudur.

Fenomen isim 2021 yılının eylül ayında uzun süredir aşk yaşadığı ünlü aşçı Arda Türkmen'le Bodrum'da sevdiklerinin bulunduğu büyük bir törenle dünya evine girmiştir. 32 yaşındaki Elbirliler şimdilerde hamile ve bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.