FOX'un bombası Mahkum için geri sayım başladı! Ekip sete çıktı işte yeni sezon tarihi

FOX ekranlarının en çok seyredilen dizisi Mahkum yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu merak edildi. Haziran ayında çok konuşulacak bir bölümle final yapan Mahkum dizisi için geri sayım başladı. Kadrosuna yeni isimleri de dahil eden dizinin çekimleri başladı! Peki yeni sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?

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FOX ekranlarının en çok seyredilen dizisi Mahkum yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak araştırması başladı. Unutulmaz bir sezon finali ile ekranlara veda eden FOX dizisi Mahkum'un yeni bölüm çekimleri başladı, ekip bir araya geldi ve set çalışmaları başladı. Peki dizinin kadrosuna gelecek yeni isimler var mı, kimler dizide ayrıldı? İşte Mahkum dizisi hakkındaki son gelişmeler ve yeni haberler...

Innocent Defendant dizisinden uyarlanan Mahkum'un yeni bölümleri için seyircinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu dizinin senaryosu ise Uğraş Güneş'e emanet. Sezon finali ile günlerce konuşulan dizinin yeni bölümleri için ekip sete çıktı, yeni sezon tarihi henüz net değil fakat, dizinin eylül ayının ilk haftası rakiplerinin karşısına çıkması bekleniyor.

Herkes kadroya girdi sanıyordu ama...

Yeni sezonda dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katılacağı iddiası çok konuşulmuştu fakat işin aslı ortaya çıktı. Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun Fox TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisiyle ekranlara döneceği, dizide Barış Yesari'nin avukatına hayat vereceği konuşuluyordu.

Hayranlarının heyecanla beklediği diziyle alakalı hiçbir açıklama yapmayan Batuhan Karacakaya herkese ters köşe yaptı. Ünlü oyuncunun Mahkum dizisinde değil TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisinde rol alacağı ortaya çıktı.

Karacakaya, Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'ın başrol paylaştığı Teşkilat dizisinde başrol oynayacak. Dizinin sezon finalinde Çağlar Ertuğrul'un veda etmesiyle herkesin aklında soru işaretleri oluşunca Batuhan Karacakaya'nın dizinin başrolünü oynayacağı öğrenildi.

Peki nefes kesen sezon finalinde neler olmuştu

Herkesin gözleri önünde gerçeği itiraf eden Barış, zihninin içinde yaşayan Savaş’ın yönlendirmesiyle hastalığını ispatlama yoluna gitti. İşlediği tüm cinayetleri Savaş’ın talimatlarıyla yaptığı yalanını söyleyip, mahkemenin kararını doğrudan etkilemeye çalıştı. Barış’ın bu itirafına hazırlıksız yakalanan Fırat, mahkemedeki yalanların önüne geçmek için karşı tezlerini hazırladı. Fırat, Barış’ın sonsuza kadar dört duvar arasında kalabilmesi için her yolu denedi ve son yaptığı izleyenleri şok etti.