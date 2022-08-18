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Altın fiyatları için çarpıcı 2023 tahmini! Yatırımcılara kritik uyarı

Altın fiyatları için çarpıcı 2023 tahmini! Yatırımcılara kritik uyarı

Küresel piyasalardaki yaşanan hareketlilik nedeniyle altın fiyatları dalgalı seyrediyor. Uzman isimden 1764 dolar seviyesinde hareket eden ons altın için çarpıcı bir tahmin geldi. İşte detaylar...

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Gözler küresel piyasalardaki ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de tarım dışı istihdam, üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi verilerinin açıklanmasıyla birlikte altın piyasası moral bulmuş ve fiyatlar hızla yükselişe geçmişti. Bugün ise altın fiyatları dalgalı seyrediyor.

IKON Menkul  tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz üç işlem gününde düşüş kaydeden Ons Altın 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz 200 birimlik üssel hareketli ortalaması altına kırarak 1759 bandına kadar düşüş kaydetti. Son 11 günün en düşük bölgesine gerileyen Değerli Madende düşüş eğiliminin sürmesi halinde 1755 ve 1747 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak izlenebilir. Diğer yandan olası tepki alımlarında 200’lük ortalama artık ilk direnç bölgesi olarak takibimizde olacak."

Altın fiyatları için çarpıcı tahmin

Avustralya merkezli Evolution Mining'in CEO'su Jake Klein, Fed tutanaklarının faiz artırımlarının daha küçük olabileceği sinyali verdiğini savunarak, bunun altın için iyi haber olduğunu söyledi.

Bloomberg TV'ye konuşan Klein, enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi halinde altın fiyatın gelecek yıl 2000 dolar/ons seviyesinin üzerine çıkabileceğini savundu.

Spot altın fiyatı Ağustos 2020'de 2075,47 dolar/ons ile rekor kırmıştı. Şu sıralarda ise 1764,27 dolar/ons seviyesinde.

Dolar/TL'de ne olacak

IKON Menkul tarafından hazırlanan dolar analizinde şu ifadelere yer verildi: "Ağustos ayı başından bu yana genel olarak yukarıda 18.00 bandı aşağıda ise 15 günlük ortalaması arasında bir seyir izleyen USDTRY paritesinde gözler bugün TCMB toplantısında olacak. TCMB’nin bu toplantısında faiz oranında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor ve politika faizini yüzde 14,00 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Paritede olası aşağı yönelimlerde 15 günlük ortalaması altında 17.78 ve 17.67 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarıda ise 17.97 bandı üstünde 18.015 ve 18.15 seviyeleri direnç oluşturabilir."

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