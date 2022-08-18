BIST 2.980
DOLAR 17,96
EURO 18,26
ALTIN 1.017,60
HABER /  GÜNCEL

AK Parti'den 2023 seçimleri öncesi 'sandık seferberliği': Seçmenlere yakın markaj

AK Parti'den 2023 seçimleri öncesi 'sandık seferberliği': Seçmenlere yakın markaj

AK Parti, 2023 seçimleri öncesi 81 ildeki 200 bine yakın sandıkta kayıtlı seçmenleri markaja aldı. Her dandıktaki 300-350 seçmenin tek tek analiz edildiğini belirten AK Parti yönetimi, küsen-kırılan her seçmenle bizzat görüşmeler yapıyor. AK Parti kaynaklar "2023 seçimlerini Türkiye’nin en kritik seçimi olarak görüyoruz" diyor.

Abone ol

AK Parti, 2023 seçimleri için yaz dönemini yoğun bir çalışma temposu içinde geçirirken, sandık bazlı çalışmalarla da her bir seçmen tek tek analiz ediliyor.

AK Parti yönetimi 81 ildeki 200 bine yakın sandıkta kayıtlı seçmenleri markaja aldı.

Adeta seferberlik ilan edildi

300-350 seçmenin kayıtlı olduğu her bir sandık için âdeta seferberlik ilan eden AK Parti, sahada yapılan seçmen bazlı çalışmalarla hangi seçmen kitlesinde tıkanıklık var, hangi seçmen partiden uzaklaşma eğiliminde veya hangi seçmenin desteğinin devam ettiğine yönelik geniş çaplı bir analiz yapıyor.

Sokak ve apartman sorumlularından Erdoğan'a rapor

Parti yönetiminin belirlediği sokak ve apartman sorumluları da bu çalışmalara katılıyor. Sahadaki tüm bu gözlemlerin hem pozitif tarafları hem de negatif tarafları analiz edilip rapor hâline getirilerek, Cumhurbaşkanı’na sunuluyor. Bu raporlar doğrultusunda atılacak adımlar belirleniyor.

"2023 seçimleri Türkiye'nin en kritik seçimi"

AK Parti kaynakları, seçmenlerin partilerine yaklaşımını bizzat sahada gözlemlediklerini belirterek "Sahadaki fotoğraf, muhalefetin veya bazı anket şirketlerinin dediği gibi değil. Çapraz anketlerle ve bizzat saha gözlemlerimizle tespitler yapıyoruz. 2023 seçimlerini Türkiye’nin en kritik seçimi olarak görüyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanı’nın 2023’te bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden daha fazla oy alacağını da düşünüyoruz. Çünkü, seçim sonuçlarını sadece ekonomi değil, istikrar ve güvenirlik belirliyor. Vatandaş var olan sıkıntıların çözümünün güçlü bir liderlikle olacağını biliyor ve bunun için de yine Cumhurbaşkanı’na güveniyor" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÖNCEKİ HABERLER
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam benzine indirim geldi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam benzine indirim geldi
Yusuf Halaçoğlu İYİ Parti'den ayrılışını anlattı: Akşener'i eleştirince 'İstifa ediyorum' cevabını aldım
Yusuf Halaçoğlu İYİ Parti'den ayrılışını anlattı: Akşener'i eleştirince 'İstifa ediyorum' cevabını aldım
AK Parti kulislerinde konuşulan seçim tarihi belli oldu
AK Parti kulislerinde konuşulan seçim tarihi belli oldu
Macaristan, savunma sanayinde Türkiye ile ortak üretime başlıyor
Macaristan, savunma sanayinde Türkiye ile ortak üretime başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma yapıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma yapıldı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
Erzurum'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Erzurum'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi hayatını kaybetti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi hayatını kaybetti
Eski eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayıp, kafasını kesmeye çalıştı
Eski eşinin sevgilisini defalarca bıçaklayıp, kafasını kesmeye çalıştı
Temel Karamollaoğlu'ndan Suriye ile diyalog açıklaması
Temel Karamollaoğlu'ndan Suriye ile diyalog açıklaması