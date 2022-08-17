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Erzurum'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Erzurum'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Tekman ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Erzurum, çevre il ve ilçelerinde kısa süreli korkuya neden oldu. .

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İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 23.16'da merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesinde Richter ölçeliğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Deprem, Erzurum, çevre il ve ilçelerinde kısa süreli korkuya neden oldu.

ERZURUM DEPREMİNİN DETAYLARI
Büyüklük : 3.7 (Mw) Yer : Tekman (Erzurum) Tarih-Saat : 17.08.2022, 23:16:36 TSİ

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