Etrafınızdaki kişilerin ölmek üzere olduğunu bu belirtilerle anlayabilirsiniz

Doğaüstü güç denildiği zaman birçok kişinin aklına öncelikle insanların ne zaman öleceğini ile ilgili bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bir uzmanın açıklaması ise tam da bu konu ile ilgili ipuçları veriyor.

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Ölümün sözlükteki anlamı bir canlının hayatının tam ve kesin bir şekilde sonlanması yani bitmesi demektir. Kuşkusuz bu durum hiç de kolay bir şey değildir. Sevdiklerinizi bırakıp gitmek, onları sizsiz bırakmak, yapacağınız işleri bitirememek ve bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkmak oldukça gizemli bir konu. Peki birisinin öleceğini önceden bilmek nasıl bir duygu olurdu?

Doktor Carol De Sarkissian isimli Bir tıp uzmanı, birinin yakında ölüp ölmeyeceğinin aylar öncesinden öğrenilebilecek konusunda ortaya bir iddia attı. Ölmek üzere olan bir kişide dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Carol De Sarkissian, sağlık sitesi WebMD'de, çok fazla uyuyan ya da uyku uyuyamayanlar gibi belirtilere sahip olan kişilerin veya ölümcül hastalığı olanların ölmek üzere olup olmayacağının fark edebileceği bir liste yayınladı.

Uzman isim, ölmek üzere olan birinin gösterdiği belirtileri sıralayıp, neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verdi

Daha az yemek ve konuşmak

Dr. De Sarkissian'ın paylaştığı verilere göre diğer belirtiler arasında daha az yeme/içme ve daha az konuşma da bulunuyor.

Ölümcül hastalığa sahip küçük yaştaki kişiler, trajik bir durum yaşadığında ve durumları giderek kötüleştiğinde, daha konuşkan olabiliyor.

Solunum hızı önemli faktör

Hasta kişiler, ayrıca kan basıncı, solunum hızı ve kalp ritmindeki değişikliklerin yanı sıra, şiddetli ağrı durumuyla karşı karşıya kalabiliyor.

Bacaklar, eller ve ayaklar ile çevresinde, cilt renginde değişiklikler ortaya çıkabiliyor.

Vücut ısısı

Vücut sıcaklığında düşüş, nefes almakta zorluk gözlemlenebiliyor.

Marie Curie, konu ile ilgli şu tavsiyelerde bulunuyor:

İnsanlar onlarla konuştuğunda ya da onlara dokunduğunda yanıt vermeyebilir. Birisi size cevap vermese bile, sizi hissedebilir ve orada olmanızdan dolayı rahatlayabilir. Bazı insanlar, beklenenden daha çabuk kötüleşir. Bu yüzden aile üyenize veya sevdiklerinize söylemek istediğiniz bir şey varsa, bunu söylemeniz önemlidir. Diğer aile üyelerinden veya arkadaşlarınızdan, sevdiklerini ziyaret etmelerini veya vedalaşmalarını isteyebilirsiniz. Ya da ziyaret etmesi için dini veya manevi bir lider ayarlayabilirsiniz. Herkes bunu yapmak istemez fakat sorund Değil. Bazı insanlar dinlenmek için zamana ihtiyaç duyabilir. Ya da diğerlerinin etrafında olmasını rahatlatıcı bulabilir.

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