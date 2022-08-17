Erkekleri etkilemenin 5 yolu! Bu yöntemlerle onu kendinize aşık edin

İlişkiler konusunda bazen başarılı olamayabilirsiniz. Bir erkeği etkilemek için seçtiğiniz yöntemler aslında onları sizden uzaklaştırıyor bile olabilir. Çok basit yollarla istediğiniz kişiyi kendinize aşık edebilirsiniz. Doğru yerde yapacağınız doğru hamlelerle erkeklerin vazgeçilmezi olun. İşte hiçbir erkeğin hayır diyemeyeceği bir kadında olması gereken özellikler...

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Kadınlar, ilişkiler hakkında daha çok düşünür ve bu konuda erkeklere nazaran daha çok bilgiye sahip olmak isterler. Siz de sık sık hoşlandığınız erkeği nasıl etkileyeceğinizi düşünüyor ve bunu araştırıyor olabilirsiniz. Ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız üzülmeyin. Tam da size göre bir haberimiz var. Etkilemek istediğiniz kim varsa, bu ufak tüyolar sayesinde sizin olacak. Elde etmek istediğiniz erkekleri kolayla elde edeceksiniz. İşte hayat kurtaran 5 yöntem...

Temiz dişler ve mükemmel gülüş

Erkeklerin kadınlarda etkilendikleri en önemli şeylerden biri dişler ve gülüştür. Ağız bakımınızı yapıyorsanız ve ona harika bir gülümseme veriyorsanız sizi aklından çıkaramayacak. Tertemiz ve içten bir gülüş, dişil enerjinizi yükseltecek ve onun, gördüğü andan itibaren sizi düşünmesini sağlayacak.

Bakışlar ve göz teması

Erkeklerin üzerinde en çok etki bırakan şeylerden bir tanesi de onlarla göz teması kurmaktır. Fakat ara ara gözlerinizi kaçırıp şirin görünebilirsiniz. Kimi zaman kendinden emin bakışlarla onu etkileyebilir, kimi zaman ise gözlerinizi kaçırıp nazlı bir hal alabilirsiniz. Unutmayın, erkekler kendinden emin ve nazlı kazdınları akıllarından çıkaramazlar. Ayrıca gözlerinizi sık sık kırpmanız da dişil enerjinizi yükseltecek ve karışınızdaki erkeği etkileyecektir.

Bakımlı eller ve tırnaklar

Temiz ve bakımlı olmak, her insana çekicilik kattığı gibi kadınların da olmazsa olmazıdır. Bakımlı ve temiz ellere sahipseniz, karşınızdaki erkeğin daha ilk buluşmada bile ellerinizi gördüğünde tutmak isteyeceğinden emin olabilirsiniz. Zarif ve güzel görüntüler kadınların çekicilik seviyesini yükseltir ve erkekleri de en çok zerafet ve kibarlık etkiler.

Takı - aksesuar kullanımı

Takı takmak kadınlara kendilerini iyi hissettirdiği gibi, erkeklerin karşısında daha etkileyici görünmelerini sağlar. Erkekler genelde erkeksi kadınlardan değil, kadın olduğu belli olan zerafetiyle ve dişiliğiyle ön planda olan kadınlardan hoşlanırlar. Çok abartmadan zarif takılar kullanarak kendinizi daha göz alıcı bir hale getirebilirisiniz. Bunun yanında güzel kokmayı da unutmayın. Unutayın ki koku, hafızada en kalıcı olan unsurdur.

Jest ve mimikler

Bir erkekler yüz yüze konuşurken kullandığınız jest ve mimikler, onun aklındaki kalıcılığınızı arttıracaktır. Kendi fark etmese bile bilinçaltının yakaladığı o güzel ve zarif hareketleriniz, bir gün durduk yere aklına sizi getirecektir. Bir şeyler anlatırken veya onu dinlerken mimiklerinizi ve vücut dilinizi kullanmayı ihmal etmeyin. Çünkü bu, aranızdaki enerji bariyerini kolaylıkla aşacaktır.