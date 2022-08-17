Doğuma saçsız gitmeyin! Hamilelikte saç dökülmesini bu yöntemlerle önleyin...

Hamilelikte kadınların vücudunda bazı değişiklikler meydana gelir. Bu değişikliklere saç sağlığı da dahildir. Saç kökleri zayıflar ve saçlar dökülmeye başlar. Peki hamilelikte saç dökülmesini önlemek için neler yapılmalı? Saç dökülmesini en aza indirmek veya durdurmak için nasıl beslenmeli? Bu ve daha fazla sorunun cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

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Hamilelikte vücutta bazı değişiklikler olur. Bunlardan en sık görüleni ise saç dökülmesidir. Hamile kadınların çoğu saç dökülmesinden şikayetçidir. Fakat bu çözülemeyecek bir sorun değildir. Saç dökülmesi, doğal yöntemlerle ve sağlıklı beslenmeyle, bol vitamin alımıyla azaltılabilecek, hatta durdurulabilecek bir durumdur. Sizin de böyle bir probleminiz varsa dert etmeyin. Saç dökülmesiyle ilgili aklınıza gelebilecek bütün soruları sizin için derledik. İşte saç dökülmesiyle ilgili işinize yarayacak bilgiler...

Hamilelikte saç dökülmesi neden olur?

Saç dökülmesi, hamilelikte salgılanan bazı hormonların olumsuz etkileri sonucunda gerçekleşir. Bundan dolayıdır ki hamile bireylerin saçları, diğer bireylere nazaran daha fazla dökülme gösterir.

Hamilelikte saç dökülmesi ne zaman başlar?

Hamilelik döneminde vücut daha çok besin ihtiyacı duyar. Bu yüzden besin değeri daha yüksek yiyecek ve içeceklerle beslenmek daha faydalı olacaktır. Hamilelikte daha fazla besin ihtiyacı duyulan evreden itibaren saç dökülmesi gözlemlenir. Bu evre ise hamileliğin 10. ile 14. haftaları arasında kendini net bir şekilde belli eder.

Hamilelikte saç dökülmesini önlemek için neler yapılmalı?

Öncelikle hamile bireylerin kimyasal ürünlerden uzak durması gerekir. Çeşitli kimyasal saç bakım ürünleri, kimyasal şampuanlar ve saç boyaları dökülmeyi hızlandıracaktır. Bu tür kimyasal ürünler yerine doğal ürünlere yoğunlaşılmalıdır. Bazı bitkisel yağlar saç köklerini güçlendirir, saçların sağlıklı uzamasına yardımcı olur ve dökülmeyi olabildiğince azaltır. Bu bitkisel yağlara örnek olarak badem yağı, susam yağı, zeytinyağı ve ceviz yağını verebiliriz. Bu yağlar ise 1-2 haftada bir banyo öncesi saç diplerine uygulanıp 15-20 dakika bekletilirse faydalı olacaktır. Ayrıca hamilelikte saçlar daha çabuk kırılacağı için boylarını kısa tutmakta fayda var.

Hamilelikte saç dökülmesi durur mu?

Eğer bir sağlık probleminiz yoksa saç dökülmesi önce azalacak, sonra duracaktır. Bazı kişilerde ise dökülme, emzirme döneminin belli bir kısmına kadar devam edebilir.

Hamilelikte saç saçlığı için nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli?

Hamilelik sürecinde vücuda bolca kalsiyum ve D vitamini takviyesi yapılmalıdır. Yüksek besin değerli yiyecek ve içecekler tercih edilmesi, sağlıksız beslenmekten uzak durulmalıdır. Düşük yağlı süt ürünleri, balık, pancar, baget, ıspanak, brokoli, çemen otu yaprakları gibi yeşil yapraklı sebzeler tüketmek, hamile bireyin beslenmesi için oldukça faydalıdır. Halk arasında da bilindiği üzere folik asit, hamileler için olmazsa olmazdır. Mercimek, ıspanak, kara ve kırmızı pancar, Brüksel lahanası, lahana, brokoli, kuşkonmaz, fasulye, baklagiller ve narenciye gibi folik asit zengini besinler tüketmek, her açıdan vücut sağlığınızı koruyacak ve iyileştirecektir. Saç dökülmesine de bire birdir.