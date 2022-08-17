Benzine indirim, motorine zam geldi! 18 Ağustos 2022'den itibaren geçerli pompaya yansıyacak

Motorine üst üste iki gün gelen zamlar sonradan iptal edilmişti. Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber daha geldi. 18 Ağustos 2022 Cuma günü (bu gece) motorin grubuna 76 kuruşluk zam, benzine ise 83 kuruş fiyat indirimi geldi. Zam ve indirim pompaya yansıyacak.

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Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık sonrası akaryakıt ürünlerine zam ve indirim haberleri merakla takip ediliyor. İki gün üst üste motorine gelen zamlar aynı günün akşam saatlerinde petrol fiyatları düştüğü için iptal edilmişti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 76 kuruşluk zam, benzine ise 83 kuruş fiyat indirimi geldi

Motorine 76 kuruşluk zam geldi

Motorin grubunda beklenen 79 kuruşluk zam dün, petrol fiyatlarında düşüş nedeniyle geri çekildi. Ancak araç sahiplerinin sevinci kısa sürecek. Çünkü 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 76 kuruşluk bir zam geldi. Bu zammın da geri çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu.

Benzine 83 kuruş indirim geldi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinde ise 83 kuruş fiyat indirimi gerçekleşti. Benzindeki indirim de bu gece yarısı pampaya yansıyacak. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,18 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,16 liradan satılıyor.