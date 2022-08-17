Berk Acar Türkiye'nin ilk Ermeni kaymakamı oldu! Babadağ Kaymakamı Berk Acar kimdir?

TÜRKİYE Cumhuriyeti tarihinde bir ilk. Türkiye Ermeni toplumundan Berk Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesinin kaymakamı oldu. Böylece ilk kez Ermeni kökenli bir isim kaymakam olarak atanmış oldu.

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Türkiye Ermeni toplumundan Berk Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesinin kaymakamı oldu. Agos gazetesinde yer alan habere göre; 27 yaşındaki Berk Acar görevinden ayrılan Babadağ Kaymakamı Adem Karataş'ın yerine ilçeye atandı.

Geçen yıl girdiği sınavı ve mülakatı başarıyla tamamlayan Acar, Cumhuriyet tarihinin ilk Ermeni kaymakamı oldu. Acar'ın önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevine başlaması bekleniyor.

Berk Acar, Afyon'un Sandıklı ilçesinde Kaymakam adaylığı stajını tamamlamıştı.

Kaymakam Berk Acar kimdir? Berk Acar nereli?

1995'te İstanbul'da doğan Berk Acar, Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu ve Işık Lisesi'ne gitti. 2020 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun oldu. Avukatlık stajını Şişli'deki hukuk bürosunda yaptı.

Daha sonra 110. Dönem Kaymakamlık sınavlarına girdi. 2021 Temmuz ayında Ankara'da yapılan yazılı sınavı, 13 bin 374 kişi arasından 72'nci sırada tamamladı. Mülakata 475 kişi çağırıldı. Berk Acar, mülakat sonucu açıklandığında da başarı listesine girdi.