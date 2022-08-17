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Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu, son yolculuğuna uğurlandı

PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu, memleketi Kilis’te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Dün Birecik ilçesinin Suriye sınırında yer alan Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu (29) için memleketi Kilis’te cenaze töreni düzenlendi.

Kayabaş Caminde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Cirnooğlu gözyaşlarıyla Kilis Asri Mezarlıktaki Şehitliğe defnedildi.
Evli ve bir çocuk babası Şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu, ailenin tek erkek çocuğu olduğu, babasının daha önce vefat ettiği öğrenildi. 2 yaşında kızı Fatma her şeyden habersiz babasının cenazesine katıldı. Şehidin annesi eşi Fidan ile annesi Fatma’nın ayakta durmakta zorluk çektikleri gözlendi.
Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger Ahmet Salih Dal, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, askeri yetkililer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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