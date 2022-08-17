Dar gelen ayakkabılarınızı atmayın buzluğa koyun! 1 gün bekletip giyin bakın neler olacak

Büyük bir hevesle aldığınız ayakkabınız ayağınıza dar geldi, peki şimdi ne olacak? Ayağınız sıkan ya da dar gelen ayakkabılarınızı dolabınızın en ücra köşesine bırakmayın. Sıkan ayakkabınızı bir gece buzlukta bekleterek yeniden, rahat bir şekilde giyebilirsiniz. İşte çok basit o formülü...

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Almayı iple çektiğimiz, beğendiğiniz o ayakkabı ayağınıza dar geldi ve sıktı. Ya da daha önce rahatlıkla ayağınıza giren en sevdiğiniz ayakkabılar şimdi ayağınızı sıkmaya başladı. Peki bu durumda ne yapmak gerekiyor, çözüm çok basit! Aman, dar gelen ayakkabılarınızı atmayın, onları bir gece dolapta bekletin nasıl mı, işte böyle....

Buz dolabına koyun bir gün bekletin

Ayağınıza dar gelen, parmaklarınızı sıkıştıran ve sizi rahatsız eden ayakkabılarınızı bir numara büyütmek elinizde. Ayakkabılarınızı, su dolu torbalar tamamen donana dek buzlukta bekletin. Kısa bir süre çözülmeleri için bekleyin ve sonra buz torbalarını alın. Ayakkabınızın yapıldığı malzemenin, öncekine kıyasla biraz daha esnemiş olduğunu göreceksiniz.

Bu yöntem hoşunuza gitmediyse ayakkabıları genişletmenin başka bir yolu daha var. Bunun için bir gece beklemenize gerek yok. Öncelikle, bir çift kalın çorapla birlikte ayakkabılarınızı giyin.

Fön makinesi ile ısıtın

Ayakkabılarınızı bir yandan saç kurutma makinesi ile iki dakika boyunca ısıtırken, bir yandan da dar bölgeleri gevşetmek adına parmaklarınızı ve ayaklarınızı kasın, esnetin. Deri soğuyana dek çorapları ve ayakkabıları çıkarmayın. Ayakkabıları, çorap olmaksızın test edin ve gerekliyse eğer, uygulamayı tekrarlayın. Bu yöntemle, daha uyumlu ve daha rahat ayakkabılar elde edeceksiniz.