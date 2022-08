Mangal tadında kavurma yapmak bu yöntemle zor değil! İşte mangal tadında et kavurma tarifi

Canınız mangalda et yemek çekti fakat mangal yakacak yeriniz mi yok! Sakın dert etmeyin vereceğimiz tarifler ile Mangal tadında kavurma yapmak artık zor değil. Mangal tadında et kavurma tarifi için gereki malzemeler neler ve nasıl pişirilir? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde. İşte mangal tadında et kavurma tarifi...

Havaların ısınmasıyla birlikte yoğun iş temposundan vakit ayırıp ailesi ve sevdikleri ile pikniğe gidip mangal yakamayan ama canıda mangal tadında et kavurma çeken kişiler buraya! Mangal keyfinden ve o leziz et tadından vazgeçemeyenler için en güzel mangal tadında et kavurma tarifi veriyoruz...

Mangal tadında et kavurma yapmak için gerekli malzemeler

*400 Gr. Kuzu eti

*1/2 Yemek kaşığı tereyağı

*3 Yemek kaşığı sıvıyağ

*2 Çay kaşığı acı kırmızı toz biber

*1/2 Çay kaşığı karabiber

*1 Çay kaşığı kekik

Mangal tadında et kavurma nasıl pişirilir?

Öncelikle eti kavurmak için çok yanmaz ve yapışmaz, çiziği olmayan, kalın tabanlı bir tava ya da tencereye ihtiyacımız var. Mangal tadında et kavurma yapmak için gerekli malzemeleri aldıktan sonra önce kuzu etini güzelce doğruyoruz. Daha sonra bir tava içerisine 1/2 Yemek kaşığı tereyağı, 3 Yemek kaşığı sıvıyağ ekleyerek iyice kızmasını bekleyelim. Ardından kestiğimizi kuzu etlerini tavanan içerisine ilave edelim. Etler suyunu salıp hepsini geri çekmeden önceden hazırladığımız baharatlarımızı ekleyelim. Etler suyunu salıp çekinceye kadar kızarmaya başlamış olacaktır. Etlerimiz renk değiştirip biraz daha kızarınca çatal yardımıyla kontrol ederek ocaktan alabilirsiniz. Mangal tadında et kavurmanız artık servis için hazır.

Et kavurmanın yanına ne iyi gider?

Mangal tadında et kavurmanızı yaptıktan sonra yanına ne iyi gider? diye mi düşünüyorsunuz... İşte et kavurmanından yanında pirinç pilavı, fırında patates, fırında makarna, sebzeli bulgur pilavı, mevsim salata gibi yapacağınız exta dokunuşlarla menünüzü taçlandırabilirsiniz.

1 porsiyon Et kavurma kaç kalori?

1 porsiyon et kavurma yaklaşık olarak 345 kaloriye denk gelmektedir.

Et Nasıl Marine Edilir?

Et nasıl marine edilir sorusunun yanıtı her zaman merak konusu olmuştur. Et marinasyonu tercihiği yemeği yapan kişiler tarafından farklılar gösterse de Etin marine edilmesinin en önemli sebebi sertlik hissini azaltmak, yumuşatmak ve ağızda eriyen kıvama getirmektir. Farklı baharatlar ve soslar eklemek de diğer bir önemlidir ve yapılan tarifin tadına değer katar. Marine işlemi sırasında kullanacağınız baharatları damak zevkinize göre seçebilirisiniz. Otsu baharatların yanma riski çok yüksek olacağı için etlerin tabağa alınmadan birkaç saniye öncesinde eklenmesi önerilir.

Toz ve ince baharatları marine sosunda saatler öncesinden kullanabilirsiniz.