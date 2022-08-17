Bulaşık Tabletini Çamaşır Makinesine Atın Farkı Görün "Bakın Neler Oluyor"

Bulaşık makinesi temizliği ev hanımlarının en büyük problemlerinin başında geliyor. İşte bulaşık makinesini temizlemek için en pratik yöntemler.

Abone ol

Özellikle çocuklu ailelerde hemen hemen her gün çalışan çamaşır makinesi, kısa sürede kirlenerek yıkanan çamaşırlarda kötü kokular veya lekeler bırakabiliyor. Çamaşır makinesi temizliğinin bakımı oldukça önemli bir konu olarak biliniyor.

Birçok ev hanımı çamaşır makinesi temizliğinde farklı yöntemler kullansa da bunların birçoğu tam olarak temizlemediği gibi makineye zarar da verebiliyor. İşte çamaşır makinesini temizlemenin en kolay ve doğal yöntemleri…

Sürekli yıkama işlemi yapan çamaşır makineleri zamanla çamaşırlarda kötü koku ve sabun lekelerine neden olur. Bunun yanında makinanın kapağında bulunan lastiklerdeki küfler ve deterjan bölümündeki deterjan kalıntıları makinenizin zamanla performansında düşüşe sebep olur.

Bu durum iyice kötüye gitmeden önlem almak ve çamaşır makinanızın belli periyodlarla temizliğini sağlamak onun ömrünü uzatır ve bu sayede yıkanan çamaşırların temizliğinde artış gözlemleyebilirsiniz.

Limon tuzu ve sirke

Limon tuzu doğal bir kireç çözücü olarak bilinir. Düzenli olarak uygulandığında çamaşır makinesindeki kireçlenme sorununu tamamen ortadan kaldırır.

Nasıl uygulanır?

3 yemek kaşığı limon tuzu ile bir bardak beyaz sirkeyi karıştırın.

Limon tuzu eridikten sonra makinenin deterjan gözüne karışımı koyun.

Çamaşır makinenizi yüksek sıcaklıkta çalıştırın.

Ayda bir kere uyguladığınızda çamaşır makinenizde etkili bir temizlik sağlayabilirsiniz.

Bulaşık makinesi tableti

Çamaşır makinesi tabletlerinin içeriğinde parlatıcı, temizleyici ve kireç çözücü özellikler bulunur. Çamaşır makinelerinde de oldukça etkili olan bulaşık tableti makinenin ihtiyacı olan temizliği sağlamaya destek olur.

Nasıl uygulanır?

Tableti makinenizin kazan kısmına atın ve sıcak programda makinenizi çalıştırın.

Çamaşır makinenizin kapak kısmındaki biriken küfleri sünger yardımı ile mutlaka temizleyin aynı zaman da deterjan haznesinin temiz olduğundan emin olun.

Bir diğer yöntem çamaşır suyu

Bulaşık makinesinin her bir bölümü temizlik ister. Dış yüzeyi, deterjan bölmesi ve lastik contaları zaman içerisinde kirlenmeye başlar. Bunun için ılık bir bez yardımıyla, birkaç damla çamaşır suyu ile makinenizi temizleyebilirsiniz. Çamaşır makinesini temizlemeden önce eldiven kullanarak ellerinizi koruyabilirsiniz. sonrasında ise: