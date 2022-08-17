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Suudi Arabistanlı kadın Twitter kullandığı için 34 yıl hapis cezası aldı

Suudi Arabistanlı kadın Twitter kullandığı için 34 yıl hapis cezası aldı

The Guardian'ın haberine göre; Leeds Üniversitesi'nde okuyan ve tatil için ülkesi Suudi Arabistan'a dönen Salma al-Shehab, Twitter hesabı olduğu ve muhaliflerle aktivistleri takip edip retweetlediği için 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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İngiltere'de okuyan üniversite öğrencisi Salma al-Shehab, Twitter kullandığı için hapis cezası aldı.

Ceza ilk önce 3 yıldı

İki küçük çocuk annesi 34 yaşındaki Salma al-Shehab, bir internet sitesini "kamuoyunu huzursuz etmek ve sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" amacıyla kullanmak suçundan ilk olarak üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak temyiz mahkemesi, bir savcının mahkemeden diğer iddia edilen suçları değerlendirmesini istemesinin ardından cezayı 34 yıl hapis şeklinde verdi.

The Guardian tarafından görülen mahkeme kayıtlarının bir çevirisine göre, yeni suçlamalar arasında Shehab'ın "kamuoyunu huzursuz etmeye ve sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmaya çalışanlara Twitter hesaplarını takip ederek yardım ettiği" ve bu nedenle yeniden suç duyurusunda bulunulduğu iddiası yer aldı.

Paylaşımları incelendi

Twitter'da 2.597 takipçisi olduğu görülen Shehab'ın paylaşımları arasında, Kovid-19 tükenmişliği ile ilgili tweetler, küçük çocuklarının resimleri, sürgünde yaşayan Suudi muhaliflerin, krallıktaki siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulunan tweetlerinin retweetleri bulunuyor.

Shebab, daha önce hapsedilmiş Suudi aktivist Loujain al-Hathloul'un davasını da destekliyor. Loujain al-Hathloul'un kadınların araba kullanma haklarını desteklediği için işkence gördüğü iddia edilirken, şu anda seyahat yasağı altında yaşadığı biliniyor.

Shehab'ın davada hala yeni bir temyiz başvurusunda bulunabileceğine inanılıyor.

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