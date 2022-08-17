3 parmağını kaybetti ben bittim derken 12 saat sonra parmaklarını buldu

BURSA 'da 48 yaşındaki İlhan Bayhan'ı yaptığı iyilik kabus gibi bir sondan kurtardı. İlhan Bayhan arkadaşı yardım isteyince hiç düşünmeden ona yardıma gitti. Gittiği yerde ise 3 parmağını kaybetti. 12 saat sonra ise parmaklarını yerinde gördü.

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BURSA'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki İlhan Baydan'ın yaşadıkları ilk yardım bilgisi açısından ibretlik. İlhan Bayhan arkadaşı ondan yardım isteyince hiç düşünmeden işini gücünü bıraktı. Arkadaşının matbaasına yardıma giden İlhan Bayhan burada hayatını karartan olayı yaşadı.

3 parmağını kaybetti

Matbaada arkadaşına yardım eden İlhan Bayhan bir anda çığlıklar atmaya başladı. Kağıt kesen makinaya elini kaptıran talihsiz adam 3 parmağını kaybetti. Makina İlhan Bayhan'ın parmaklarını kağıt gibi kesip yere atmıştı.

Gitti parmaklarım

İlhan Bayhan yaşadığı acı ve şok ile sarsılırken parmaklarını yerde görünce kahroldu. Hayatım karardı diye düşünen İlhan Bayhan'ı arkadaşı kabustan kurtardı. İlk yardım bilgisi sayesinde hemen yerdeki parmakları toplayıp buzlu poşete koydu ve arkadaşını da kapıp Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

12 saatte parmakları geri geldi

İlhan Bayhan'ın kesik parmaklarını gören İhtisas hastanesi onu hemen Uludağ Tıp Fakültesi'ne sevketti. Burada 12 saat süren başarılı ameliyatın ardından 48 yaşındaki İlhan Bayhan'ın kopan parmakları yerine dikildi. İlhan Bayhan'ın en son hatırladığı yerde duran kopmuş parmaklarıydı. 12 saat sonra kendine geldiğinde parmaklarını yerinde bulunca yaşadığı kabustandan da uyandı.

Uyanınca gördü

İlhan Bayhan 'hiç umudum' yoktu diyerek yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben bir arkadaşımın matbaasına yardıma gittim. Burada yardımcı oldum. Matbaa makinesini ayarlarken parmaklarımı kaptırdım. 3 parmağın koptu. "Parmaklarım gitti" diye düşündüm kurtulacağıyla ilgili umudum yoktu" dedi.

Parmaklarını yeniden kullanacak

İlhan Bayhan yerine dikilen parmaklarını tekrar kullanabilecek. Ameliyatı gerçekleştiren ekipteki Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr, Gökay Eker, "Hastamız iş kazası sonucu 3 parmağı kopmuş olarak bize geldi. Biz hastamızı bekletmeden acil bir şekilde ameliyata aldık. 12 saatlik süren bir operasyonla 3 parmağını yerine diktik. Burada mikro cerrahi tekniğini kullandık. Hastamızın parmakları şu an yaşıyor takibine devam ediyoruz" diye konuştu.