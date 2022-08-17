İlk EYT maaşı ne zaman yatacak? SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı

Milyonlarca EYT'li vatandaş gerekli yasa çalışmasının yapılmasını beklerken, SGK Uzmanı İsa Karakaş EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı konusunda tahminde bulundu. Karakaş, "2023 yılının ocak ayı kabul edilse bile EYT’lilerin en erken 2023 yılı şubat ayında emeklilik maaşına kavuşabilecekleri kanaatindeyim." dedi.

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Milyonlarca vatandaşını yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( (EYT) sorununda son viraja girildi. Vatandaşların gözü kulağı TBMM'de kurulan Çalışma Grubu'ndan çıkacak taslakta.

Bakan Bilgin, EYT için yasanın Aralık ayına yetişeceğini belirirken, SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'tan dikkat çeken tahmin geldi. Karakaş EYT mağdurlarının ilk ne zaman maaş alacağını açıkladı.

"Şubat ayından itibaren maaş alabileceklerdir"

Türkiye gazetesi yazarı Karakaş'ın tahmini şu şekilde:

"Bu sorunun cevabını sağlıklı olarak tahlil etmek için 2023 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun TBMM’de yapılacak görüşmeleri ile hazırlanacak SGK bütçesi ve hükûmet kanadından yapılan açıklama ve planlamalara bakmak lazım…

Buna göre EYT takviminin aşağıdaki şekilde cereyan edeceği değerlendirilmektedir.

1 Ekim TBMM açılışı: Ekim ayında öncelikli olarak kamuda çalışan sözleşmelilerin kadroya alınması çalışmaları,

15 Ekim merkezî bütçe görüşmeleri: En geç 31 Aralık 2022 günü itibarıyla Resmî Gazete’de yayımlanması, Aralık ayı içinde EYT yasa teklifinin TBMM’de görüşülmesi.

Bu bağlamda EYT düzenlemesine ilişkin çıkarılacak kanun en erken aralık içinde kabul edilecektir. Yürürlük tarihi 2023 yılının ocak ayı olması değerlendirilmektedir.

Emekli aylığına genel olarak emeklilik talebini takip eden aydan itibaren hak kazanılmakla birlikte sigortalılık statüsüne göre işlemler değişmektedir.

Bu bağlamda EYT düzenlemesine ilişkin çıkarılacak kanun en erken aralık içinde kabul edilse ve yürürlük tarihi 2023 yılının ocak ayı kabul edilse bile EYT’lilerin en erken 2023 yılı şubat ayında emeklilik maaşına kavuşabilecekleri kanaatindeyim.

Keza EYT’liler çıkarılacak yasanın yürürlüğe konacağı ocak ayında emeklilik dilekçelerini verse bile açıklanan SGK mevzuatı gereğince takip eden şubat ayından itibaren maaş alabileceklerdir."