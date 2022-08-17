Kahreden haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yaralı askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'da teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir'in hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğünü açıkladı.

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Şanlıurfa Birecik'teki teröristler tarafından yapılan saldırıda yaralanan asker şehit oldu. Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesindeki teröristler dün Çiçekalan Hudut Karakolu'na roketli saldırı düzenledi. Saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, hastaneye kaldırılan topçu sözleşmeleri er Enes Gazi Özdemir'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.