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Futbol tacirleri Arda Güler için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı 3 milyon euroyu reddettiler

Futbol tacirleri Arda Güler için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı 3 milyon euroyu reddettiler

Gençlerbirliği ekibinin yönetimi daha önce Arda'nın sonraki satıştan yüzde 20 pay için gelen 3 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. Arda Güler için istenen miktar 5 milyon euroya çıktı.

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda'nın golleri sadece Sarı-Lacivertli taraftarların değil, Gençlerbirliği'nin de yüzünü güldürüyor. Zira o attıkça piyasa değeri yükseliyor.

Başkent ekibi de hem onu alt yapısından yetiştirmenin gururunu yaşıyor hem de gelecekte elde edeceği kazancı nasıl harcayacağını planlıyor.

Akşam’dan Orçun Özateş’in haberine göre, transfer tahtası kapalı olan Gençlerbirliği'nin maddi zorluklarından yararlanmak isteyenler kulübün kapısını aşındırıyor. Ancak Gençlerbirliği'nin Arda Güler’i ucuza vermeye hiç niyeti yok.

25-30 milyon euroyu bulabilir
Daha önceki Gençlerbirliği Yönetimi'nin kapısını çalan bazı futbol tacirleri, Arda'nın sonraki satıştan yüzde 20'lik payı için 1.5 milyon euro teklif etti. Yeni seçilen yönetime ise bu konuda gelen teklifler 3 milyon euro.

Buna rağmen Başkent ekibinin yönetimi, Arda'daki payını 5 milyon eurodan aşağı satmak niyetinde değil. Yapılan hesaplamalar genç oyuncunun 25-30 milyon euro civarında bir değere ulaşacağını gösteriyor. Başkent ekibi de bu muhtemel değer üzerinden hesap yapıyor.

YASAK 40 MİLYONA KALKIYOR
Olası bir satıştan gelecek para yine altyapıya harcanacak. Yönetim kesinlikle bu parayı borç kapatmak ve transfer tahtasını açtırmak için kullanmayacak. Transfer tahtasını açtırmak için gerekli olan 40 milyon TL'lik kaynak, başka yollardan karşılanacak.

Bu konudaki çalışmalar sürüyor. Arda Güler'in olası satışından gelecek para ise kulübü daha ileriye taşıyacak yatırımlara (gençlere) ayrılacak. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin halen 180 milyon lira birikmiş borcu bulunuyor.

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